Le 18 juillet 2021, Zoom a annoncé avoir conclu un accord pour racheter Five9, un fournisseur de logiciels de service client basé sur le cloud. L’opération, qui s’élève à 14,7 milliards de dollars, se fera par émission de nouvelles actions de la plateforme de vidéo conférence. L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier semestre 2022.

Créé en 2001, Five9 propose un service cloud pour gérer plus facilement les plateformes de service client établies par les entreprises. En 2020, la firme a connu une croissance rapide, propulsée par la pandémie. La démocratisation du télétravail a poussé de nombreuses sociétés à se tourner vers des offres cloud, dont celle de Five9. À la fin de l’année dernière, elle revendiquait 2 000 entreprises clientes dans le monde.

“Nous n’avons plus à convaincre les clients que le cloud est une option acceptable”, a déclaré Rowan Trollope, le PDG de la firme. “Ils plongent dedans”.

Zoom veut proposer plus de services aux entreprises

Comme l’explique le Wall Street Journal, de nombreuses entreprises ont des centres de contact afin de répondre plus facilement et plus efficacement aux questions de leurs clients. Ces dernières années, ceux basés sur le cloud se sont multipliés.

Ainsi, cette acquisition devrait aider Zoom à renforcer sa présence aux côtés des entreprises clientes, et surtout à étoffer sa palette de services. “L’ajout de Five9 est un complément naturel qui apportera encore plus de bonheur et de valeur à nos clients”, affirme Eric Yuan, PDG de Zoom.

“En joignant nos forces à celles de Zoom, les entreprises clientes de Five9 auront accès aux meilleures solutions, notamment Zoom Phone, qui leur permettront d’avoir plus de valeur et d'obtenir des résultats concrets pour leur entreprise. Ceci, combiné à la philosophie de "facilité d'utilisation" de Zoom et à sa large gamme d'outils de communication, permettra réellement aux clients de s'engager via le canal de leur choix”, explique Rowan Trollope.

Tout comme Five9, Zoom a connu une croissance spectaculaire durant la crise sanitaire. Or, ces derniers mois, les campagnes de vaccination s’accélèrent et les entreprises instaurent un retour progressif au bureau. Une baisse de croissance est donc à prévoir pour Zoom, mais la plateforme redouble d’efforts pour rester sur son nuage. Il y a quelques semaines, la firme s’est également offert la start-up de traduction instantanée Kites pour offrir de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs.