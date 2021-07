Chaque réseau social dispose de ses spécificités et notamment au niveau des images. Sur Facebook il y a, la photo de profil, l'image d'une publication, la photo de couverture. Sur Instagram, on retrouve les stories, la photo de profil, les publications en carré etc, bref la liste est longue. En communiquant sur les réseaux sociaux, il est important que chaque image soit adaptée aux spécificités de chaque réseau. Le problème est que redimensionner une image dans différents formats prend du temps et peut vite devenir frustrant !

C'est pourquoi Miloslav Voloskov a lancé Pixelhunter ! Cet outil accessible gratuitement redimensionne les images grâce à l'intelligence artificielle dans l'un des 102 tailles prises en charge par l'outil. Pixelhunter supporte : Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, YouTube, TikTok, Pinterest, Linkedin, etc.

Pixelhunter fonctionne très simplement. Il suffit de se rendre sur le site, de télécharger une image et de laisser la magie opérer pour découvrir l'image dans les 102 formats. Les images peuvent toutes être téléchargées d'un coup ou bien seulement le format qui vous intéresse.

Pixelhunter travaille sur l'API intelligente d'Uploadcare pour reconnaître les objets et recadrer automatiquement les images afin de répondre à vos besoins sur les plateformes médiatiques.

Un outil pratique pour les créateurs de contenu, community managers et co, qui peuvent ainsi obtenir en un clic la même image dans différents formats, sans perdre des heures !