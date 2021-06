C’est dans un tweet pointé d’une touche de sarcasme que Twitter a annoncé le 22 juin le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de partage sur iOS. Plus curieux, ce partage se fera vers un autre réseau social concurrent : Instagram. En décembre dernier, Snapchat était la première plateforme à être enrichi de cette option.

Après Snapchat, les tweets intègrent les stories Instagram

Twitter se démarque des autres réseaux sociaux par le fait qu’il soit ancré dans la société de l’instant. Sur la plateforme, l’information fuse et se transmet plus vite et plus facilement que n’importe où ailleurs. Ainsi, il est régulier sur ce réseau social qu’un contenu viral émerge. Il n’est alors pas rare, en ouvrant Instagram, qu’un utilisateur découvre de nombreuses publications et stories essentiellement constituées de captures d’écrans de tweets.

pls stop posting screenshots of Tweets on IG Stories. you can now share Tweets directly on iOS. -management pic.twitter.com/wpjnElsRTK — Twitter (@Twitter) June 22, 2021



Si cela amuse beaucoup les twittos de voir les autres plateformes partager du contenu bien après être devenu viral, ce ne sont pas les seuls à en plaisanter. Dans son annonce de la nouvelle fonctionnalité de partage, Twitter lui-même écrit : “Svp arrêtez de poster des captures d’écrans de vos tweets dans les stories Instagram. Vous pouvez maintenant partager vos tweets directement sur iOS".

Comment partager un tweet sur Instagram ?

Appuyez sur l’icône de partage sous le tweet que vous souhaitez diffuser ; Parmi la liste d’applications proposées, sélectionnez Instagram Stories ; Votre tweet s’ouvre dans Instagram Stories ; Vous pouvez redimensionner le tweet, le repositionner, rajouter des autocollants, de la musique ou d’autres éléments autour ; Postez.

Cette collaboration entre les deux réseaux sociaux vise à améliorer l'expérience des utilisateurs sur les deux plateformes. Or, cela ne va pas accroître le nombre de visites sur Twitter pour autant, car le tweet intégré ne sera pas un contenu actif. Concrètement, il ne sera pas possible de cliquer dessus pour accéder au contenu directement sur le réseau social de Jack Dorsey. Une opportunité manquée, qui aurait pu permettre à Twitter de séduire les adeptes d’Instagram et l’aurait aidé à rendre sa plateforme plus rentable.

Nombreux utilisateurs espèrent que la prochaine étape soit l’intégration de publications Instagram dans des tweets. Pour l’heure, il est seulement possible d’en partager le lien, sans en avoir un aperçu.