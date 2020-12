Le 10 décembre 2020, Twitter a annoncé le lancement d’une nouvelle fonctionnalité de partage. Fait peu commun, ce partage s’effectuera en dehors du réseau social, vers Snapchat et Instagram. Un bon moyen pour rendre à César ce qui appartient à César, puisque ce sont bien souvent des captures d’écran de tweets qui finissent sur les réseaux sociaux.

Cette pratique a d’ailleurs créé de nombreuses blagues entre les aficionados de Twitter. L’humour qu’on y croise de même que sa réactivité sont des caractéristiques que l’on ne retrouve pas ailleurs. Les utilisateurs se moqueront ainsi du “FC Snapchat” ou du “FC Instagram” qui ne comprend pas toujours certains contenus, ou s’en amuse plusieurs semaines après avoir atteint son pic de viralité sur Twitter.

Pour l’entreprise de Jack Dorsey, cette fonctionnalité a du sens. D’abord, lorsqu’un tweet sera partagé sur Snapchat ou sur Instagram, il y aura un lien pour aller l’ouvrir sur Twitter. Cela pourra augmenter le nombre de visites sur le réseau social, et sa rentabilité par la même occasion. Ensuite, quelques néophytes pourraient être amenés à créer un compte, ce qui aurait pour effet de voir la masse d’utilisateurs grandir.

Comment partager un tweet sur Snapchat ?

1 Appuyez sur l’icône de partage sous le tweet que vous souhaitez diffuser ;

2 Parmis les icônes de plateformes, sélectionnez Snapchat ;

3 Snapchat s’ouvrir sur la partie caméra, avec votre tweet en stickers ;

4 Comme un stickers, le tweet peut être ajusté, et accompagné d’autres éléments ;

5 Publiez.

Les utilisateurs auront la possibilité de cliquer sur le lien pour aller découvrir le tweet et ses réponses directement sur Twitter. Un fonctionnement similaire va également entrer en phase de test sur Instagram, uniquement sur iOS, et pour un échantillon réduit de personnes.

Des fonctionnalités comme celle qui est annoncée aujourd’hui par Twitter, il en existe déjà beaucoup. Spotify a été la première plateforme de contenus à proposer le partage en stories. Dès 2018 sur Instagram, puis 2019 sur Facebook, et sur Snapchat. Plus récemment, c’est Netflix qui a lancé ce type de fonctionnalité.

Voir Twitter arriver avec la même approche que Spotify ou Netflix est néanmoins notable. Pour lui offrir de tels accès, soit Instagram et Snapchat ne le considèrent pas comme un concourant, soit c’est Twitter qui ne se considère plus comme tel. Et on peut le comprendre, le rôle et la mission de réseau social semblent aujourd’hui assez éloignés de ceux de ses comparses, et plus universels.