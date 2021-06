Un peu plus d’un an après s’être ouvert aux investisseurs, Waymo a effectué le 16 juin une nouvelle levée de fonds. Cette fois-ci, elle a permis de réunir 2,5 milliards de dollars, comme le rapporte TechCrunch. Une opération qui devrait lui permettre de perfectionner son système, et d’agrandir ses équipes.

Waymo vaut 30 milliards de dollars

Douze ans après son lancement, le projet de développement de technologies de conduite autonome de Waymo a parcouru du chemin. Malgré tout, il reste encore beaucoup de travail à la firme pour le développer, particulièrement car il est coûteux. Cette deuxième levée de fonds s’annonce donc essentielle pour qu’elle poursuive ses divers projets.

Pour cette opération, le tour de table inclut une nouvelle fois sa maison-mère Alphabet, mais également d’autres grands investisseurs déjà connus, dont Andreessen Horowitz, AutoNation, Canada Pension Plan Investment Board ainsi que huit autres. Tiger Global s’est ajouté à la liste. Selon PitchBook, Waymo vaudrait désormais un peu plus de 30 milliards de dollars.

Une levée de fonds qui pourrait lui permettre de garder son avance

Depuis plusieurs mois, la concurrence s’intensifie dans le secteur des véhicules autonomes. En 2019, Apple s’offrait Drive.ai, une start-up spécialisée dans ce domaine. Un peu plus tard, c’était au tour d’Amazon de faire son entrée sur ce marché en mettant la main sur Zoox.

Les acteurs se multiplient, mais Waymo garde une longueur d’avance. L’entreprise-sœur de Google est la première du secteur à avoir testé son système de conduite autonome dans des taxis, mais aussi des camions, cette année. De son côté, elle met particulièrement l’accent sur le développement d’une technologie assez fiable pour éviter les crash mortels en multipliant les tests et les investissements. Pour cela, elle avait simulé de vrais accidents afin de prouver l’efficacité de son système.

Des années de recherches et de nombreux tests restent encore nécessaires avant d’obtenir une voiture assez sécurisée pour être commercialisée. “Il n’y a pas de plus grand défi en matière d’intelligence artificielle que de concevoir et déployer une technologie entièrement autonome à grande échelle”, affirmaient les deux directeurs de la firme, qui ont succédé à John Krafcik en avril dernier.

Même si Waymo est un des leaders sur le marché des véhicules autonomes, il reste à voir s’il rattrapera le retard accumulé dans le développement de sa technologie. Ces derniers mois, l’entreprise avait dû revoir ses attentes concernant son projet, et il ne serait pas surprenant que son coût en soit une des raisons.