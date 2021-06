Dans un communiqué mis en ligne le 3 juin dernier, Walmart annonce le don de 740 000 smartphones Samsung à ses employés. Objectif : « rendre le travail plus facile et plus agréable, et permettre de se concentrer sur ce dont on a le plus besoin ».

Le modèle qui sera offert aux milliers d’employés du géant du retail est le Samsung Galaxy XCover Pro. Alors qu’il vaut 499 dollars, les salariés de la firme n’auront aucun centime à débourser pour l’appareil. En plus de cela, Walmart leur fournira gratuitement une coque de protection ainsi qu’une assurance en cas de problème. Sur leur lieu de travail, les employés ne pourront utiliser le smartphone qu’à des fins professionnelles, mais ils peuvent également s’en servir comme appareil personnel s’ils le souhaitent. Walmart précise qu’elle n’aura aucun accès aux données privées.

Si la firme fait preuve de tant de générosité, c’est parce qu’elle a mis au point sa propre application faite maison et spécifiquement pensée pour améliorer la productivité de son personnel. Selon Walmart, il s’agit de la première de son genre dans le secteur du retail, elle « offre une destination exclusive remplie de nouvelles fonctionnalités pour simplifier les tâches quotidiennes, servir nos clients et planifier la vie en dehors du travail », explique l’entreprise.

Utilisant de nombreuses technologies de pointe à l’image du machine learning, de la réalité augmentée ou encore de l’IA, l’application permet par exemple aux employés de visualiser facilement leurs horaires jusqu'à deux semaines à l'avance ainsi que leurs congés, de se connecter instantanément les uns aux autres pour améliorer leur travail d’équipe, et dispose également d’un assistant personnel capable d’indiquer où se trouve telle ou telle marchandise par une simple commande vocale.

Walmart explique en outre être en train de travailler sur de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, la réalité augmentée permettra bientôt à ses salariés d’acheminer les produits depuis la réserve bien plus rapidement, « au lieu de scanner chaque boîte individuellement, les associés n'ont qu'à tenir leur appareil et, grâce à la réalité augmentée, ils mettent en évidence les boîtes qui sont prêtes à partir », explique le géant du retail.

La firme est connue pour innover. Elle avait en effet déployé des robots dans certains de ses magasins dont le but était d’assister ses employés, avant de s’en séparer car ils n’étaient pas rentables. Avec cette nouvelle démarche, elle espère améliorer le travail de ses salariés ainsi que l’expérience de ses clients.