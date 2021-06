La NASA a publié un communiqué le 2 juin pour présenter officiellement deux missions vers Vénus, Davinci+ et Veritas. Elles sont prévues pour la période 2028-2030 et devraient permettre d’en apprendre plus sur Vénus désignée par la NASA planète la plus proche de la Terre.

En apprendre plus sur Vénus c’est en apprendre plus sur les exoplanètes et la Terre elle-même affirme la NASA. Avec ces deux missions l’objectif de l’agence est de comprendre, « comment Vénus est devenue un monde infernal alors qu'elle possède tant d'autres caractéristiques similaires aux nôtres - et qu'elle a peut-être été le premier monde habitable du système solaire, avec un océan et un climat semblable à celui de la Terre ».

Thomas Zurbuchen, administrateur associé à la NASA pour la science, s’est réjoui de l’inauguration d’une « nouvelle décennie de Vénus ». La dernière mission d’exploration de la planète par la NASA date de 1989 et de la sonde Magellan.

Venus, here we come!

Congratulations to the DAVINCI+ & VERITAS teams. We're looking forward to the secrets these missions will reveal about Venus. https://t.co/Yofbg1tDot

— Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) June 2, 2021