Cette fois-ci, c'est la bonne ! Le 26 mai, Instagram a annoncé sur son blog le lancement d’une option permettant aux utilisateurs de masquer les mentions j’aime sous leurs photos. Elle est également étendue aux publications sur Facebook. Après plusieurs mois, voire années de tests, et certainement de réflexions en interne, le réseau social fait le grand saut.

Les likes sont souvent perçus comme le moteur d’un narcissisme et d’une pression omniprésents sur les réseaux sociaux, voir deux des plus grandes plateformes sociales offrir cette option est un signe positif. Après un premier test en Irlande à l’été 2019, Instagram avait annoncé le mois dernier étendre ce test à tous les pays pouvant utiliser l’application, mais pour un faible pourcentage d’utilisateurs.

« Nous avons testé le masquage des comptes de likes pour voir si cela pouvait faire baisser la pression sur l'expérience des gens sur Instagram. Ce que les gens et les experts nous ont dit, c'est que le fait de ne pas voir les comptes de likes était bénéfique pour certains, et ennuyeux pour d'autres, notamment parce que les gens utilisent les comptes de likes pour avoir une idée de ce qui est tendance ou populaire, donc nous vous donnons le choix » explique Instagram sur son blog.

Comment masquer les likes sur Instagram ?

La manœuvre est toute simple. Pour masquer le nombre de likes sur une photo ou une vidéo, il suffit de se rendre sur ses options. Un bouton « masquer le nombre de like » apparaîtra, entre « Archiver » et « Désactiver les commentaires ». Une activation plus large peut être activée dans les paramètres avancés.

Instagram propose également une solution pour masquer les mentions j’aime sur toute l’application. Dans les paramètres de l’application, un nouveau sous-menu appelé « publications » va faire son arrivée. Dans celui-ci, les utilisateurs pourront choisir de masquer l’ensemble des likes sur les publications, et des vues sur les vidéos.

Comment masquer les likes sur Facebook ?

Sur le réseau social de la maison mère d’Instagram, il faut aller creuser un peu plus loin dans les menus de Facebook. En vous rendant dans « Paramètres et confidentialités », puis « Paramètres », vous verrez apparaître dans l’onglet « Paramètres du fil d’actualité » une nouvelle option sous la dénomination « Réactions ».

Comme sur Instagram, les utilisateurs pourront alors masquer les Réactions sur les publications des autres utilisateurs, mais aussi sur leurs propres publications.

Après des mois de tests et de configuration, voilà enfin arriver une option attendue par bon nombre d’utilisateurs, de tous âges, aux nombreuses aspirations.