Soucieuse de vouloir limiter la propagation de fake news, Facebook a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui incite les utilisateurs à ouvrir un lien avant de le partager avec leur réseau. Une fonctionnalité déjà éprouvée par Twitter.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) May 10, 2021