Pertinente pour tous les utilisateurs souhaitant une meilleure qualité d'image, mais aussi et surtout pour les artistes et photographes qui utilisent Twitter pour partager certaines de leurs créations, la mise en ligne et la consultation d'images en 4K arrive à plus grande échelle sur les versions iOS et Android de Twitter. Accessible après avoir activé deux options depuis les paramètres de l'application, cette nouveauté permet d'orner ses tweets de clichés en bien meilleure définition, recelant plus de détails.

Les images en 4K arrivent à plus grande échelle sur Twitter pour iOS et Android

Comme le précise The Verge, la version Web de Twitter supportait déjà les photos en 4K (4096 x 4096 pixels), mais les applications Twitter sur iOS et Android étaient pour leur part limitées à seulement la moitié de cette définition (2048 x 2048 pixels). Notons qu'il était par contre possible, depuis l'application, de télécharger localement en 4K une image préalablement uploadée dans cette définition depuis la version Web.

Time to Tweet those high res pics –– the option to upload and view 4K images on Android and iOS is now available for everyone. To start uploading and viewing images in 4K, update your high-quality image preferences in “Data usage” settings. https://t.co/XDnWOji3nx — Twitter Support (@TwitterSupport) April 21, 2021

Aujourd'hui la double option pour des images en 4K est donc déployée chez tous les utilisateurs, mais elle n'arrive pas comme par enchantement. Twitter avait déjà commencé à la tester auprès d'une petite portion d'utilisateurs. Social Media Today souligne que la plateforme avait aussi introduit en test une autre fonction permettant d'afficher des images complètes dans les tweets, en lieu et place de versions recadrées... qui cachent souvent la majeure partie d'une image. Cette fonctionnalité pourrait à terme être elle aussi déployée à grande échelle.

Mais revenons à la 4K. Pour en profiter sur son smartphone, il faut préalablement l'activer. Pour ce faire, Twitter explique qu'il suffit de se rendre dans les paramètres relatifs à l'utilisation des données. Pour y accéder, ouvrez depuis votre flux le volet de gauche, puis cliquez sur « Réglages et confidentialité ». Il ne reste plus qu'à aller dans « Utilisation des données » pour activer les photos en 4K à l'upload et à la consultation en fonction de vos préférences. Rien de plus simple, il s'agit des deux premières options qui apparaissent dans cet onglet après l'économiseur de données (qu'il faudra couper s'il est activé).