Fin février, Twitter annonçait l’arrivée de plusieurs nouveautés pour cette année 2021. De ce fait, l'on a découvert Spaces, un service de chat audio inspiré de Clubhouse ; les Communities, des groupes communautaires à l’instar des pages Facebook ; ou encore le lancement de profils professionnels. Concernant cette dernière fonctionnalité, le réseau social a récemment annoncé être en train de tester ce nouveau type de profil. Ainsi, la plateforme en a profité pour dévoiler les informations supplémentaires qui y seront affichées.

Qu’apportent les profils professionnels sur Twitter ?

À travers un thread publié par le compte Twitter Business, les futurs profils professionnels ont eu droit à une petite séance de présentation. Pour commencer, le réseau social a affiché un premier visuel de la fonctionnalité. Les comptes professionnels auront ainsi droit à une nouvelle section « À propos » se situant en dessous du nombre de comptes suivis et de followers. Grâce à cette dernière, les entreprises pourront par exemple renseigner leur adresse ou encore leurs horaires d’ouverture.

Like our new look? Today we’re launching an exciting test of a new profile type called Professional Profiles! pic.twitter.com/fAnzzMN1tL — Twitter Business (@TwitterBusiness) April 21, 2021

En bas du compte professionnel, on remarque ensuite la présence d’un bouton permettant d’obtenir un itinéraire afin de se rendre à l’établissement concerné, et un second permettant d’entrer directement en contact sur Twitter. Le réseau social n’a pas dévoilé de plus amples informations sur d’autres changements liés à ce nouveau type de profil.

La plateforme apporte tout de même quelques précisions sur l’apport de cette nouvelle fonctionnalité : « Les profils professionnels sont un nouvel outil qui permettra aux entreprises, aux organismes à but non lucratif, aux éditeurs et aux créateurs — c’est-à-dire à toute personne qui utilise Twitter dans le cadre de son travail — d’afficher des informations spécifiques sur leur activité directement sur leur profil ».

Pour le moment, seul un petit groupe d’entreprises situé aux États-Unis peut profiter des profils professionnels. Twitter précise cependant que de plus en plus de comptes auront progressivement accès à la fonctionnalité au cours des prochains mois. Pour finir, le réseau social invite les utilisateurs à partager les fonctionnalités qu’ils aimeraient voir arriver sur ces nouveaux profils.