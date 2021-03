En 2021, Twitter compte réinventer la façon dont vous l’utilisez. Lors de sa conférence Analyst Day en février dernier, la plateforme a notamment annoncé le lancement prochain de « Communities », une fonctionnalité fortement inspirée de Facebook permettant de créer des groupes autour de sujets et centres d’intérêt commun. Un premier aperçu de cette nouveauté vient aujourd’hui de faire surface.

Les groupes Twitter sont en approche

Sans grand étonnement, c’est encore une fois la chercheuse Jane Manchun Wong qui vient de découvrir de nouveaux détails sur les projets de Twitter. Après avoir décortiqué le back-end de l’application, cette dernière a en effet trouvé de premières traces de la fonction « Communities » (« Communautés » en français).

Pour commencer, Wong présente un premier aperçu d’une page de communauté. On y découvre un affichage assez classique avec une image de couverture, un nom, une description, le nombre de membres et un bouton « Joined » signalant que le groupe a été rejoint. Juste en dessous, la page présentera le flux de tweets postés dans le groupe à travers l’onglet « Home » (Accueil) et les informations sur la communauté dans l’onglet « About » (À propos).

Deuxième information intéressante sur les « Communities », les utilisateurs pourront directement décider dans quel groupe ils veulent partager leur publication lors de la rédaction d’un tweet. Un menu déroulant sera ainsi disponible afin de choisir si vous souhaitez publier sur votre flux ou dans une communauté spécifique.

Twitter is working on audience picker for communities in the tweet composer pic.twitter.com/aqWQitUP0c — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 26, 2021

Twitter veut prendre la place de Clubhouse

Outre les « Communities », un autre gros chantier est en cours chez Twitter. Alors que Clubhouse essaie tant bien que mal de développer son application Android, Twitter prend de l’avance en annonçant l’arrivée d’une fonctionnalité rivale du nom de Spaces dès le mois d’avril 2021 sur son application iOS, Android, mais aussi sur PC. Un avantage conséquent qui promet au réseau social de conquérir plus rapidement les utilisateurs grâce à une solution plus accessible. Facebook n’est d’ailleurs pas très loin et souhaiterait aussi vouloir sa part du gâteau avec son service Live Audio.