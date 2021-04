Dans un billet de blog, Mikael Cho, co-fondateur et PDG d’Unsplash, a annoncé que sa plateforme venait tout juste d’être rachetée par Getty Images, la célèbre banque d’images payante. Il n’a toutefois pas révélé pour quel montant.

Il a néanmoins tenu à rassurer les utilisateurs d’Unsplash : le site va continuer d’opérer de manière indépendante avec des images disponibles gratuitement pour les médias, les créateurs de contenus et autres professionnels. « L’ensemble de l’équipe d’Unsplash restera en place et continuera à développer Unsplash dans la même direction. La principale différence est que nous avons maintenant accès aux ressources et à l’expérience de Getty Images pour nous aider à accélérer nos projets de création de la bibliothèque de ressources visuelles la plus utile au monde », explique-t-il.

Unsplash et Getty Images discutent sur une possible acquisition depuis 2016, et ils ont finalement trouvé un point d’entente, assure Mickael Cho : « Après avoir interagi davantage avec l’équipe de Getty Images et avoir mieux compris sa vision à long terme, nous avons réalisé que nous partagions tellement de points communs que le fait de s’y atteler ensemble pouvait avoir un impact bien plus important que de le faire séparément ».

Unsplash a été lancé il y a huit ans en tant que simple blog Tumblr avec seulement 10 images à son actif. Désormais, « il y a plus de deux millions d’images de haute qualité et en haute résolution sur Unsplash qui ont été fournies par des personnes de tous les pays ». Le principe d’Unsplash est simple : les visuels, réalisés par des photographes, présents sur le site peuvent être repris gratuitement à des fins commerciales ou non, sans qu’une permission ou une attribution ne soit obligatoire. Pour cette raison, le site a notamment été critiqué par plusieurs photographes, qui l’accusent d’avoir contribué à faire baisser leur niveau de rémunération.

En 2019, la plateforme a ainsi lancé Unsplash for Brands, un nouveau système permettant aux entreprises de faire apparaître des visuels de leur marque selon les recherches des utilisateurs. Plus récemment, elle a déployé Unsplash Hire dans le but de « se connecter et travailler avec les contributeurs d’Unsplash pour créer des images de classe mondiale » de manière plus efficace. « En partenariat avec Getty Images, nous allons accélérer nos projets dans chacun de ces domaines. Nous avons identifié des moyens de croître plus rapidement ensemble, de collaborer davantage avec les marques et de créer beaucoup plus d’opportunités pour les talents créatifs », promet le PDG.