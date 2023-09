La banque d’images et de vidéos Getty Images a lancé un outil basé sur l’intelligence artificielle capable de générer des images. À partir d’archives photos dont elle possède les droits, ...

La banque d’images et de vidéos Getty Images a lancé un outil basé sur l’intelligence artificielle capable de générer des images. À partir d’archives photos dont elle possède les droits, elle proposera aux entreprises clientes de créer du contenu visuel sur mesure.

Getty Images se lance dans la course à l’intelligence artificielle

DALL-E d’OpenAI, Imagen de Google, les start-up Stable Diffusion ou encore Midjourney : de nombreuses entreprises se sont lancées dans une course à l’intelligence artificielle générative, et plus particulièrement dans la création de contenu visuel sur mesure. Getty a décidé de s’immiscer dans cette course en proposant Generative AI by Getty Images, son générateur d’images dopé à l’IA.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

« Nous avons consulté nos clients au sujet de la croissance rapide de l’IA générative, et nous avons perçu à la fois de l’enthousiasme et des hésitations » a déclaré Grant Farhall, responsable produit chez Getty Images, dans un communiqué de la société. En prenant en compte ces retours, la banque d’images a développé son outil qui présente quelques subtilités qui pourraient séduire bon nombre d’entreprises.

Puisque l’IA proposée par Getty ne se base que sur les photos qu’elle possède, l’entreprise considère son logiciel comme le premier du genre à offrir à ses clients « une protection juridique » en matière de droit d’auteur. Depuis plusieurs mois, les IA génératives sont au centre d’un débat autour de la propriété intellectuelle. À titre d’exemple, Getty Images avait décidé de poursuivre Stability AI, affirmant que la société a récupéré 12 millions de ses images pour entraîner un de ses modèles d’IA.

L’IA générative prise dans l’engrenage du droit d’auteur

De nombreux titres de presse, médias, écrivains et artistes se sont également plaints de l’utilisation de leurs créations pour la formation de modèles de langage ou de générateurs de contenus visuels. Des discussions ont été engagées entre les éditeurs de logiciels et les médias afin de trouver un accord pour l’utilisation de leurs contenus. Pour l’heure, aucune solution n’a été trouvée.

Dans le cadre de l’AI Act européen qui a été approuvé par le Parlement européen en juin dernier, la Commission européenne a pris le temps de réglementer l’IA générative. Lorsque la loi entrera en vigueur, les entreprises éditrices d’outils d’IA devront utiliser du contenu libre de droits ou financer les plateformes et les personnes à qui ils appartiennent, sous peine d’être sanctionnés par l’Union européenne.

Pour être au maximum respectueux du copyright, les développeurs de Getty assurent que leur outil maîtrise les subtilités des règlements autour du droit d’auteur dans chaque pays. Par ailleurs, l’entreprise dirigée par Craig Peters avait déjà interdit le contenu généré par l’IA sur sa plateforme, par soucis de transparence. Enfin, l’entreprise a promis qu’une compensation financière serait versée à tout artiste acceptant que ses œuvres soient utilisés pour former l’IA.