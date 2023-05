Meta a trouvé un racheteur pour Giphy, que l’entreprise a été obligée de vendre par la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité antitrust britannique. C’est la banque d’images Shutterstock qui ...

Meta a trouvé un racheteur pour Giphy, que l’entreprise a été obligée de vendre par la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité antitrust britannique. C’est la banque d’images Shutterstock qui va mettre la main sur le générateur de GIF.

Shutterstock met la main sur Giphy pour « seulement » 53 millions de dollars

La firme de Mark Zuckerberg a annoncé l’acquisition de Giphy en 2020 pour 400 millions de dollars. En 2021, la CMA a exprimé ses inquiétudes sur cette opération, estimant qu’elle menaçait le marché de la publicité en ligne et qu’elle risquait de pénaliser les autres réseaux sociaux.

Elle a finalement décidé de s’opposer au rachat, en affirmant qu’il « réduirait considérablement la concurrence sur deux marchés ». L’autorité a également indiqué que l’opération éliminait un « concurrent potentiel sur le marché britannique de l’affichage publicitaire, tout en donnant à Meta la possibilité d’accroître encore son pouvoir de marché substantiel dans les médias sociaux ». En octobre 2022, elle obligeait Meta à se séparer de Giphy.

Le géant américain va vendre la plateforme à Shutterstock pour 53 millions de dollars, soit seulement 13 % de sa valeur lors de l’acquisition. « La vaste bibliothèque de GIF et d’autocollants de Giphy attire plus d’1,3 milliard de requêtes de recherche par jour et génère plus de 15 milliards d’impressions quotidiennes », écrit la banque d’images dans un communiqué de presse.

La firme explique notamment que cet accord va lui permettre d’élargir sa bibliothèque de contenu pour inclure des GIF et des autocollants pour les annonceurs et les marques, tout en l’aidant à soutenir sa stratégie en plein essor en matière d’IA générative et de métadonnées.

« Nous prévoyons d’exploiter les capacités uniques de Shutterstock en matière de monétisation du contenu et des métadonnées, d’IA générative, de production en studio et d’automatisation créative pour permettre la commercialisation de notre bibliothèque de GIF au fur et à mesure que nous déployons cette offre auprès des clients », détaille Paul Hennessey, le PDG de Shutterstock. Pour sa part, Meta a conclu un accord API pour garantir un accès continu au contenu de Giphy sur sa plateforme.

La CMA ne fait pas dans la dentelle

La décision de la CMA a marqué la première fois qu’un grand régulateur mondial s’oppose à un géant de la Silicon Valley et ordonne l’annulation d’une transaction après sa conclusion. Elle s’inscrit également dans le cadre d’un mouvement plus large parmi les régulateurs, qui ont regretté les occasions manquées de limiter l’envergure des grandes entreprises technologiques ayant racheté des rivaux plus petits avant qu’ils ne deviennent une menace, note Bloomberg.

Récemment, l’autorité s’est également opposée à un rachat de bien plus grande ampleur, celui de l’éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard par Microsoft. Très vraisemblablement, le Royaume-Uni adopte une approche particulièrement stricte à l’encontre des big tech, ce qui lui vaut des critiques véhémentes de la part de certains acteurs du secteur.