L’heure du Black Friday a sonné ! Comme chaque année, l’une des banques d’images les plus populaires est disponible à moindre coût : Depositphotos. Jusqu'au 29 novembre, il est possible d’accéder à un catalogue de plus de 195 millions de contenus pour 39 dollars au lieu de 500 dollars, soit -92 %. Il s’agit d’une offre exclusive qui vous permettra d’enrichir vos projets d’images et de vidéos uniques qu’aucun de vos concurrents n’aura déjà utilisés et réutilisés.

Un large catalogue avec des visuels de qualité

Depositphotos met à disposition un moteur de recherche qui permet de trouver une large palette de visuels : photos, images vectorielles, illustrations, vidéos… L’outil peut même être utilisé pour dénicher des musiques et des bandes sonores. Le tout, sous licence libre de droits. Vous l’aurez compris, il propose tout ce qu’il faut pour créer votre projet de A à Z.

Pour trouver le contenu souhaité, c’est très simple. Il suffit d’utiliser les nombreux filtres disponibles : couleurs, orientation de l’image, angle de vue… Pour affiner encore plus notre recherche, on peut même spécifier la saison à laquelle elle a été prise, le lieu ou encore le nombre de personnes présentes dessus. Depositphotos propose alors les images les plus qualitatives possible.

Ensuite, à nous de choisir la dimension à laquelle on souhaite télécharger la photo : petit, moyen ou bien très grand. Un clic plus tard, le contenu est à nous, et en haute définition. Elle peut être utilisée pour illustrer un article, ornementer notre site web ou habiller une présentation client. En somme, tout ce que l’on veut !

La cerise sur le gâteau, c’est que vous pouvez acheter autant de pack que nécessaire et les cumuler. Vous pouvez vous procurer 10 packs, soit 1 000 photos, et les utiliser quand vous le souhaitez. Pratique, non ?

Le compte à rebours est lancé : vous avez jusqu’au 29 novembre pour en profiter !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.