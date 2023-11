Dans le B2B, le Black Friday est LE moment idéal pour se procurer des outils performants à petit prix. L’un d’entre eux est particulièrement populaire dans le monde du digital : Depositphotos. Avec ses 195 millions d’images libres de droit, la plateforme est un allié de taille dans tous les projets des marketeurs, e-commerçants, communicants… Cette année encore, son tarif est revu à la baisse : accédez à tout son catalogue pour seulement 39 dollars à vie au lieu de 300 dollars !

L’une des plus grandes banques d’images au monde

Depositphotos est l’une des banques d’images de référence dans le monde professionnel. Lorsqu’on s’intéresse de plus près au site, on comprend rapidement pourquoi. Il propose une large variété de visuels différents : des photos aux images vectorielles, en passant par les illustrations. La vidéo étant un format particulièrement engageant, il est même possible de trouver ce type de contenu sur la bibliothèque. Vous pouvez les agrémenter de musiques et de bandes sonores, elles aussi disponibles sur Depositphotos. Le tout, entièrement libre de droit. Vous l’aurez compris, vous n’avez pas besoin de parcourir le web pendant des heures pour dénicher les contenus adéquats pour vos projets.

Pour trouver les éléments souhaités, il vous suffit d’utiliser la recherche par image, ou le puissant moteur de recherche de l’outil. Vous tapez un mot-clé, par exemple “ordinateur”, puis sélectionnez le type de contenu souhaité (photo, vidéo, illustration…). Depositphotos vous propose alors une sélection. Pour affiner votre recherche, il est préférable d’utiliser les filtres : orientation de l’image, nombre de personnes présentes dessus, angle de vue, date d’ajout, couleurs, lieu, saison… En précisant vos critères, vous vous assurez de trouver le visuel correspondant le plus rapidement possible. Vous pouvez ensuite le télécharger en haute qualité et l’utiliser dans vos présentations, sites web, campagnes marketing et bien plus encore.

Depositphotos est à prix cassé pour le Black Friday !

Vous l’aurez compris, Depositphotos est l’outil indispensable pour donner vie à tous vos projets. Pour profiter de ses 195 millions de contenus à bas prix, AppSumo propose trois plans exceptionnels. Chacun d’entre eux vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités disponibles, de parcourir l’ensemble de la bibliothèque et de télécharger un certain nombre de visuels.

Le plan Single , à 39 dollars à vie au lieu de 300 dollars. Cela comprend 100 téléchargements ;

, à 39 dollars à vie au lieu de 300 dollars. Cela comprend 100 téléchargements ; Le plan Double , à 78 dollars à vie au lieu de 600 dollars. Il vous donne le droit à 200 téléchargements ;

, à 78 dollars à vie au lieu de 600 dollars. Il vous donne le droit à 200 téléchargements ; Le plan Multiple, à 117 dollars à vie au lieu de 900 dollars. 300 téléchargements sont inclus.

Pour obtenir plus de téléchargements, vous pouvez souscrire plusieurs fois à un plan. Profitez-en, car ils ne sont pas à ce prix-là toute l’année !

