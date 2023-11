Si le Black Friday est synonyme de bonnes affaires pour les consommateurs qui cherchent à changer de smartphone ou de télévision, les professionnels à la recherche d’outils business performants peuvent, eux aussi, y trouver leur compte. Dans cette optique, nous avons passé au crible la marketplace AppSumo pour vous dénicher les offres B2B les plus alléchantes. Que ce soit pour accroître votre efficacité, booster vos performances ou stimuler vos stratégies, vous êtes sûrs d’y trouver votre bonheur. Découvrez six outils à prix cassé pour doper votre business !

1. 87 % de réduction sur Depositphotos, la bibliothèque avec des millions de photos, vidéos, audios…

Depositphotos est l’une des bibliothèques de contenus les plus fournies du web. Elle propose plus de 195 millions de photos, vidéos, audios, images vectorielles et illustrations en haute définition. Autant d’éléments qualitatifs permettant d’alimenter vos projets marketing, publications réseaux sociaux, présentations… La plateforme dispose de puissants filtres pour vous aider à trouver le contenu parfait.

Le deal : -87 % sur toutes les offres de la banque d’images. Vous pouvez y accéder dès 39 dollars à vie au lieu de 300 dollars. Un prix dérisoire qui vous donne accès à 100 téléchargements.

2. -91 % sur Acumbamail, l’outil complet pour créer vos campagnes d’emailing et vos landing pages

Avec ses fonctionnalités poussées, Acumbamail vous permet de bâtir des landing pages qui convertissent et des campagnes d’emailing performantes en quelques minutes. L’interface est particulièrement intuitive, vous permettant de personnaliser facilement votre projet : visuels, boutons Call-to-Action, compte à rebours… L’outil parfait pour allier résultats et efficacité.

Le deal : -91 % sur tous les plans disponibles. Celui à 79 dollars à vie au lieu de 839 dollars comprend l’envoi de 20 000 e-mails par mois et la prévisualisation de 10 campagnes par mois.

3. 70 % de remise sur Consolto, la solution de visioconférence indispensable pour booster votre relation client

Grâce à Consolto, vous pouvez transformer votre site en bureau virtuel, depuis lequel vous pouvez échanger avec vos clients et partenaires en visio, mais pas seulement. La solution offre aussi la possibilité d’y intégrer un calendrier de prise de rendez-vous ou encore un chat. Un puissant back-office pour gérer votre relation client et des dashboards avec des données analytiques viennent compléter cet outil exhaustif.

Le deal : -70 % sur l’ensemble des licences de Consolto. La plus accessible est affichée à 59 dollars à vie au lieu de 197 dollars. Elle inclut toutes les fonctionnalités, l’intégration du widget à autant de sites que souhaité, et l’accès pour un utilisateur.

4. Grosse promotion de 86 % sur TruConversion, le logiciel d’analyse et d’optimisation d’entonnoirs de conversion

TruConversion est LA plateforme de référence pour optimiser vos campagnes marketing. Outre des tableaux de bord avec des données avancées, elle s’arme de fonctionnalités indispensables pour accroître l’impact de vos actions : cartes thermiques, enregistrement de sessions utilisateur, analyse de formulaires… En somme, tout l’attirail nécessaire pour booster vos conversions.

Le deal : 86 % de remise sur l’outil. Trois licences sont proposées, dont une à 69 dollars à vie au lieu de 499 dollars. Elle comprend un accès, l’utilisation avec trois noms de domaine et l’aperçu de 110 000 pages par mois via le logiciel.

5. Squirrly SEO, la suite de référencement tout-en-un boosté à l’IA, en solde à – 92 %

On ne présente plus Squirrly SEO. Ce puissant plugin utilise l’intelligence artificielle (IA) pour vous aider à optimiser votre site WordPress. Comme un réel assistant, il vous partage des conseils pour améliorer votre référencement et des actions concrètes à mettre en place. Il vous guide, main dans la main, dans la réalisation de vos objectifs.

Le deal : Grosse réduction de 92 % sur l’outil. Le premier plan est accessible dès 69 dollars à vie au lieu de 864 dollars. À ce prix, une large palette de fonctionnalités est proposée, comme la génération 15 000 idées de nouveaux mots-clés par mois.

6. Énorme remise de 96 % sur AppMySite, l’outil no-code pour convertir votre site en app performante

Avec AppMySite, vous pouvez convertir votre site WordPress, Shopify ou WooCommerce en une application soignée et robuste. Tous les éléments sont personnalisables : noms des catégories, boutons, textes… À noter que la solution permet aussi de créer une application de toutes pièces. Le tout, sans avoir à saisir une seule ligne de code.

Le deal : Avec 96 % de réduction, c’est la meilleure affaire de ce Black Friday ! Pour 59 dollars à vie au lieu de 1 404 dollars, vous pouvez créer trois applications et disposer de trois accès. Deux autres offres très fournies sont disponibles, elles aussi à prix cassé.

