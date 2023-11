La création d’une campagne marketing est une chose, l’optimisation en est une autre. En effet, sans une analyse méticuleuse des actions effectuées par les prospects, des pages qu’ils visitent et des moments où ils quittent votre site, difficile d’améliorer votre entonnoir de conversion. Pour maximiser vos résultats, il existe TruConversion. L’outil se spécialise justement dans la mesure, la compréhension et l’optimisation du funnel. Pour ce faire, il s’arme de fonctionnalités robustes : cartes thermiques, enregistrement de sessions, analyse de formulaires… Zoom sur cette puissante solution, exceptionnellement affichée à -86 % pour le Black Friday !

Une application d’analytics ultra-complète pour les marketeurs

Les tableaux de bord de TruConversion vous offrent une vue d’ensemble sur les données de votre site web : nombre de sessions, nombre de visiteurs, nombre de pages vues… Depuis cette même interface, vous accédez aux fonctionnalités qui font la force de la solution, comme les cartes thermiques. Pour en créer une, c’est très simple. Il suffit d’indiquer un nom, la taille de l’échantillon et de sélectionner la page du site à analyser. La heatmap générée permet de savoir où les utilisateurs cliquent, et les endroits qui attirent leur œil. Ces informations sont essentielles pour optimiser vos pages et comprendre où il est le plus stratégique d’intégrer des Call-to-Action.

Pour obtenir des informations encore plus précises, TruConversion propose d’enregistrer les sessions des utilisateurs. Cela permet d’analyser les sessions individuelles et d’en savoir plus sur le parcours de chaque visiteur. Il est possible d’enclencher l’enregistrement automatique de sessions en fonction de l’activité détectée sur une page. L’objectif est que vous ayez des données utiles en continu qui vous permettent de peaufiner votre stratégie marketing, mais aussi votre interface utilisateur.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour aller plus loin, il est possible d’utiliser la fonctionnalité de tracking dédiée aux formulaires. Vous obtenez des statistiques pertinentes sur le nombre de sessions, le taux de réponse ou encore le taux de conversion. À partir de ces informations, vous pouvez créer des formulaires optimisés depuis TruConversion.

Concernant les tunnels de conversion, vous pouvez en définir une pléthore. Vous accédez alors au nombre d’utilisateurs, au temps passé et à bien d’autres données marketing clés. La création d’un nouvel funnel se fait en quelques clics : il suffit de le nommer, de sélectionner des préréglages parmi ceux proposés, puis de l’activer directement ou le programmer.

Un prix en chute libre pour le Black Friday

Black Friday oblige, TruConversion est en grosse promotion jusqu’au 28 novembre. Profitez dès maintenant de 86 % de remise sur les trois plans proposés :

Basic, à 69 dollars à vie au lieu de 499 dollars. Cela comprend un accès, l’utilisation avec trois noms de domaine et l’aperçu de 110 000 pages par mois via l’outil ;

Plus, à 119 dollars à vie au lieu de 999 dollars. Cela comprend trois accès, l’utilisation avec cinq noms de domaine et l’aperçu de 275 000 pages par mois via l’outil ;

Pro, à 279 dollars à vie au lieu de 1 799 dollars. Cela comprend vingt accès, l’utilisation avec quinze noms de domaine et l’aperçu de 750 000 pages par mois via l’outil.

Profitez rapidement de cette offre limitée avant qu’il ne soit trop tard, et boostez ainsi vos stratégies marketing en 2024 !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.