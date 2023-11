Le mobile a une place particulièrement importante dans les habitudes des Français. Selon les données de l’Arcep, 77 % des Français détiennent un smartphone, et 94 % d’entre eux l’utilisent quotidiennement. Un usage grandissant qui permet aux applications mobiles de gagner du terrain dans le monde du digital.

Pour tirer parti de toutes les opportunités que réserve ce device, bon nombre d’entreprises décident de lancer une application mobile. La tâche est toutefois loin d’être simple : il faut des ressources, des connaissances techniques et beaucoup de temps… Des obstacles de taille que permet de surmonter aisément AppMySite. Cet outil no code permet de transformer son site en une application mobile performante. Le plus ? Il est affiché à -96 % pour le Black Friday !

Créer une application n’a jamais été aussi simple

AppMySite propose un service alimenté à l’intelligence artificielle (IA), permettant à quiconque de créer rapidement une app. Aucune connaissance en code n’est nécessaire. Il suffit de suivre quelques étapes simples. La première, c’est de donner un nom à sa future application. Laissez libre cours à votre imagination et assurez-vous qu’elle reflète réellement votre business.

Vient ensuite le moment de transformer votre site WordPress, Shopify ou WooCommerce en app. Il convient d’entrer l’URL de votre site, et de sélectionner le CMS utilisé. Vous pouvez bien entendu effectuer les modifications qui vous semblent nécessaires et personnaliser l’esthétique.

Dans le cas où vous auriez une idée précise en tête, il est possible de créer votre application à partir d’une feuille blanche. Depuis une interface simple à prendre en main, vous pouvez bâtir votre projet de A à Z : arrière-plans, visuels, couleurs, textes, boutons, noms des catégories, fonctionnalités interactives, notifications push… À vous de choisir. Chaque changement est visible depuis l’aperçu en direct.

À noter qu’il est possible de connecter des applications tierces : paiement, localisation et plus. Un commerçant peut par exemple intégrer une carte Google Maps à son application pour que les clients puissent identifier en un coup d’œil où se trouvent ses enseignes, et comment s’y rendre.

Une fois que vous avez construit votre application de rêve, AppMySite vous propose de la tester directement depuis un smartphone. C’est une étape cruciale pour se rendre compte de l’expérience qui sera offerte aux utilisateurs, et identifier de potentielles améliorations. Les modifications peuvent être faites en quelques clics.

L’application peut ensuite être publiée sur l’App Store et le Play Store.

Un deal qui fait tomber AppMySite à 59 dollars au lieu de 1 404 dollars !

Vous souhaitez tirer parti des puissantes fonctionnalités d’AppMySite ? C’est le moment ou jamais. Jusqu’au 28 novembre, l’outil est affiché à -96 %. Une remise rare à ne surtout pas manquer.

Trois licences sont disponibles, incluant toutes les fonctionnalités mentionnées :

Licence 1, à 59 dollars à vie au lieu de 1 404 dollars . Cela inclut la création de trois apps et l’accès à trois utilisateurs ;

. Cela inclut la création de trois apps et l’accès à trois utilisateurs ; Licence 2, à 139 dollars à vie au lieu de 4 680 dollars . Elle permet de concevoir dix apps et offre six accès. Également, le filigrane “AppMySite” est supprimé sur les applications ;

. Elle permet de concevoir dix apps et offre six accès. Également, le filigrane “AppMySite” est supprimé sur les applications ; Licence 3, à 259 dollars à vie au lieu de 6 700 dollars. Cela comprend : la construction de vingt-cinq apps, un accès à autant d’utilisateurs que souhaité, l’absence du filigrane “AppMySite” et la possibilité de créer des applications multilingues.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.