Bon nombre d’agences et d’entreprises collaborent avec leurs clients à distance. Ce mode de fonctionnement requiert une organisation méticuleuse : un espace dédié pour collaborer, des moyens de communication accessibles en un clic, un bon suivi du projet… Autant d’avantages dont dispose Consolto. Avec ses nombreuses fonctionnalités, l’outil de visioconférence est une solution de choix pour améliorer la relation avec vos clients, et ainsi les fidéliser sur le long terme. Cerise sur le gâteau : le logiciel est à -70 % pour le Black Friday !

Communiquer en visio avec vos clients directement depuis votre site

Consolto vise à simplifier la collaboration avec vos clients de A à Z. Pour ce faire, le widget s’intègre à votre site et prend la forme d’une petite fenêtre. Depuis celle-ci, vos prospects et partenaires peuvent choisir l’interlocuteur avec lequel ils souhaitent s’entretenir, par exemple votre Sales Manager, et par quel moyen (visioconférence, appel téléphonique…). Dans le cas où ils préféreraient discuter par écrit, aucun problème, car Consolto dispose d’un chat. Il est également possible de les rediriger vers une autre plateforme de communication sur laquelle ils sont plus à l’aise, comme WhatsApp ou Facebook Messenger.

Les adeptes de la visioconférence n’ont qu’à choisir un des créneaux disponibles dans votre calendrier qui s’affiche dans la petite fenêtre, et le tour est joué. De votre côté, il faudra simplement installer le plug-in Consolto sur votre site pour le transformer en bureau virtuel, depuis lequel vous recevez vos clients. Le processus est particulièrement simple, car il suffit de saisir une ligne de code.

Lors de la visioconférence, chacun peut partager son écran, envoyer des informations via le chat… Comme sur les logiciels les plus performants du marché.

À noter que le client avec lequel vous vous entretenez n’aura rien à télécharger de son côté s’il est sur desktop. Pour dialoguer depuis son mobile, il lui faudra toutefois installer l’application gratuite Consolto. Il y retrouvera toutes les fonctionnalités évoquées.

L’autre force de cet outil, c’est son back-office. Depuis celui-ci, vos collaborateurs peuvent gérer les prises de rendez-vous, accéder aux documents partagés, parcourir l’historique des interactions avec un interlocuteur, obtenir des comptes rendus des réunions… En somme, tout le nécessaire pour développer, au mieux, la relation avec vos clients et prestataires. Un dashboard avec des données sur votre nombre d’appels, votre taux de conversion ou encore le nombre de messages reçus est également accessible en un clic. Il s’agit d’informations clés pour optimiser votre service client et répondre, toujours le plus justement possible, aux besoins de votre clientèle.

Dernier point important : Consolto s’intègre à tous vos outils habituels : Google Calendar pour vos rendez-vous, PayPal et Stripe pour recevoir vos paiements ou encore Zapier pour toutes les autres applications.

Une offre à ne pas manquer pour le Black Friday !

Communication, organisation, collaboration… Consolto répond à tous les besoins des agences et entreprises. L’offre du Black Friday tombe à pic pour ceux qui souhaiteraient découvrir plus en profondeur les possibilités offertes par cet outil.

Trois plans sont disponibles :

La licence 1, à 59 dollars à vie au lieu de 197 dollars . Toutes les fonctionnalités sont incluses. Vous pouvez intégrer le widget à autant de sites que vous le souhaitez. Toutefois un seul accès est proposé ;

. Toutes les fonctionnalités sont incluses. Vous pouvez intégrer le widget à autant de sites que vous le souhaitez. Toutefois un seul accès est proposé ; La licence 2, à 99 dollars à vie au lieu de 1 151 dollars . Outre les fonctionnalités mentionnées et l’intégration à un nombre illimité de sites, vous disposez de deux accès. Des options supplémentaires sont incluses : marque blanche du client, outil de management d’équipe, ajout de vos propres Call-to-Action…

. Outre les fonctionnalités mentionnées et l’intégration à un nombre illimité de sites, vous disposez de deux accès. Des options supplémentaires sont incluses : marque blanche du client, outil de management d’équipe, ajout de vos propres Call-to-Action… La licence 3, à 289 dollars à vie au lieu 3 838 dollars. Cela comprend : les fonctionnalités évoquées, l’intégration à un nombre illimité de sites et dix accès. D’autres options sont comprises, comme le transfert d’argent via PayPal et Stripe ainsi que l’enregistrement de 100 appels.

Pour profiter de ces prix cassés, ne tardez pas : la promotion prendra fin le 28 novembre !

