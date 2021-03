Fin 2020, Walmart s’est associé à TikTok pour lancer son premier événement en livestream sur la plateforme. Premier test concluant qui pousse Walmart à renouveler l’expérience. Comme l’explique Techcrunch, ce soir, à 21 heures (heure de Washington) Walmart lancera le « Spring Shop-Along : Beauty Edition ». Un format en live qui vise à mettre en scène des créateurs et des influenceurs TikTok dans un livestream d’une heure.

Walmart trouve son compte sur TikTok

Le premier live de décembre a permis à Walmart de faire grandir sa communauté sur TikTok de 25%. Un porte-parole de Walmart a déclaré ceci : « nous sommes heureux d’avoir obtenu 7x plus de vues que prévu et d’avoir augmenté de 25% le nombre de followers sur TikTok après le premier événement. Nous avons également été satisfaits de la fluidité de l’expérience de paiement ».

Des résultats encourageants qui ont incité le géant du retail à retenter l’expérience. Walmart a déjà annoncé la première influenceuse qui participera à l’émission. Il s’agit de Gabby Morrison (@GabbyMorr). Elle compte plus de 3,5 millions de followers sur TikTok. Un live de 60 minutes durant lesquelles plusieurs marques seront présentées : NYX, Maybelline, The Lip Bar, Bliss, Kim Kimble ou encore les parfums Marc Jacobs.

Les personnes qui suivront l’émission en live profiteront de conseils de beauté et pourront également acheter les produits présentés directement depuis l’application TikTok, pendant le live. Blake Chandlee, le président de TikTok Global Business Solutions, a déclaré dans un communiqué de presse que : « les marques ont trouvé un endroit unique sur TikTok pour créer du contenu qui parle intéresse leur communauté et qui incite à l’engagement. Il s’agit d’un format idéal pour découvrir de nouveaux produits ».

Cet événement ouvre la voie à des opportunités inédites

L’expérience du livestream est de plus en plus plébiscitée par les marques selon TikTok. Blake Chandlee ajoute que : « nous sommes impatients de continuer à développer des moyens innovants pour faciliter le passage de la découverte à l’achat, et de voir des marques comme Walmart apporter leur créativité aux utilisateurs ».

Walmart avait même hésité à investir dans TikTok au moment où Trump souhaitait bannir le réseau social du territoire américain. Le géant du retail croit beaucoup au potentiel de cette plateforme. Une vente suspendue depuis le départ de Trump. Ce projet de partenariat n’est vraisemblablement pas lié directement à la relation que Walmart a pu tisser avec TikTok au moment des pourparlers pour un éventuel rachat.

Comme l’expliquait récemment William White, directeur du marketing de Walmart : « cet événement ouvre la voie à des opportunités inédites. Cela doit nous permettre d’atteindre de nouveaux clients potentiels, tout en apportant notre propre touche de divertissement, avec l’aide des créateurs TikTok qui aiment la mode ».