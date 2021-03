Face au succès de Twitch et de Clubhouse, Instagram n’a pas tardé à réagir. Le réseau social phare du groupe Facebook s’adapte aux évolutions du marché. Depuis le 1er mars, Instagram déploie une nouvelle fonctionnalité qui doit permettre à quatre utilisateurs de passer en direct sur un même canal, alors que la limite était fixée à deux personnes jusqu’à présent. D’ici la fin de la semaine, tous les utilisateurs du monde entier devraient pouvoir profiter de Live Rooms.

Instagram augmente les capacités de sa fonctionnalité live

Bientôt quatre personnes en direct sur un même flux sur Instagram… C’est une excellente nouvelle à un moment où le direct n’a jamais été autant dans l’ère du temps. Dans son annonce officielle, Instagram a déclaré ceci : « nous espérons offrir plus de possibilités à nos utilisateurs en leur permettant d’animer des talk-shows ou des tutoriels de groupe avec plusieurs amis ». Une fonctionnalité qui a déjà commencé à se déployer, peut-être l’avez vous remarqué. D’ici la fin de la semaine, tous les utilisateurs auront accès aux Live Rooms.

Instagram est parti du constat que de plus en plus de ses utilisateurs se servaient de la fonctionnalité live depuis la pandémie et les différentes mesures de confinement à travers le monde. Même le gouvernement se sert de cette fonctionnalité pour faire ses annonces officielles à propos des nouvelles mesures. Même les entreprises se servent du direct pour diffuser leurs contenus. Depuis l’année dernière, il est déjà possible d’enregistrer des flux en direct sur l’IGTV. Il y a quelques mois, la durée maximale d’un live est passée de 1 heure à 4 heures.

Avec Live Rooms, Instagram offre plus de possibilités à ses utilisateurs

Pour lancer Live Rooms, les utilisateurs devront choisir l’option « live » en haut à droite. Ensuite, ils devront sélectionner l’icône des salles et choisir les invités à ajouter. Deux possibilités : diffuser du contenu avec des personnes qui ont demandé à passer en direct et les intégrer au préalable, ou alors envoyer des invitations à d’autres personnes qui vous suivent en live. Cela permet d’ajouter des « invités surprise » dans le flux en direct afin de maintenir l’attention des auditeurs. Les hôtes du live auront évidemment la possibilité de signaler et de bloquer des commentaires.

En 2021, dans le domaine de la diffusion en direct, Instagram est confronté à un certain nombre de concurrents, Twitch, YouTube, TikTok ou encore le petit dernier Clubhouse. Avec cette nouvelle fonctionnalité sur Instagram, les créateurs de contenus et les marques vont pouvoir élargir leur base d’abonnés, car tous les followers des invités sont informés de l’existence de la Live Room. Le live est devenu un format de plus en plus important pour les marques pour continuer de garder le lien avec leur communauté. De février à mars 2020, Instagram a fait état d’une augmentation de 70% du live…