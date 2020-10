Après s’être inspiré de TikTok pour sa fonctionnalité Reels et les fonctionnalités liées, Instagram concentre désormais ses efforts sur la vidéo en direct, lancée en 2017 en France. En effet, le réseau social a annoncé plusieurs changements visant à faciliter la diffusion en direct sur la plateforme, ainsi que l’enregistrement de ces vidéos.

Quatre heures, ce sera bel et bien le nouveau temps maximal de diffusion en direct. Cette nouvelle possibilité sera offerte aux utilisateurs du monde entier, tant que leur compte ne pose pas de problèmes de violations des règles. Tous les utilisateurs Instagram émetteurs de live pourront par la suite regarder un replay de la diffusion ou les repartager, directement depuis leurs archives privées, jusqu’à 30 jours après la diffusion. Ce contenu restera téléchargeable autant de temps.

Une fonctionnalité “Live now” sera également introduite, dans la partie IGTV d’Instagram. Elle permettra de découvrir de nouveaux comptes, précisément ceux diffusant en direct au moment même de la recherche.

🌟3 updates about Live🌟

🎥You can now go Live for up to 4 hours

🎞You can save your Lives for 30 days before they delete

📺 You’ll start seeing a “Live Now” section in the IGTV app and on Explore so you can discover more Lives pic.twitter.com/0wipQJXr1F

— Instagram (@instagram) October 27, 2020