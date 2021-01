En tant que Community Manager, gérer les réseaux sociaux d’une ou plusieurs entreprises, n’est pas toujours simple, si les bons outils ne sont pas utilisés ! Publier sur chaque réseau, des messages différents, prend du temps et surtout la programmation des contenus.

SocialQ+ est un outil qui permet de collaborer, programmer et analyser les publications réalisées sur divers réseaux sociaux comme : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Telegram, Google My Business et YouTube. Une alternative à des outils bien connus comme Hootsuite ou Buffer, et donc idéal pour les Social Media Manager et Community Manager.

La possibilité d’automatiser les publications sur les réseaux sociaux

SocialQ+ offre plusieurs fonctionnalités essentielles, comme le meilleur moment pour poster, ou bien une automatisation complète des publications. C’est donc l’outil qui décide quand les posts seront postés, après avoir défini le calendrier de publication. Il est également possible de reposter automatiquement certains posts, ce qui permet de gagner (beaucoup) de temps.

Au niveau des contenus, SocialQ+ autorise tous les posts : liens, photos, vidéos, GIFs… Tous les médias sont postés en mode natif, sauf les vidéos sur LinkedIn (à cause d’une limitation de l’API).

Un réel gain de temps au quotidien

À noter, il n’y a pas de limite du nombre de posts pouvant être programmés. La programmation est donc illimitée, ce qui permet de s’organiser facilement et de prévoir des publications sur le long terme.

L’outil offre également des insights sur les différents posts : reach, engagement, ventes… Pratique pour analyser ce qui fonctionne ou non et reproduire les bonnes pratiques !

Si SocialQ+ vous intéresse, l’outil est proposé à vie pour 17 dollars seulement. À ce prix, la publication sur les différents réseaux sociaux cités plus haut et les reportings sont inclus, ainsi que les prochains outils de programmation, l’utilisation de photo et vidéo, ou encore l’import via le cloud. Un support réactif est également disponible Une offre unique qui permet de tester l’outil à petit prix. Et si l’outil séduit, c’est l’occasion de profiter d’une offre pour profiter d’un outil idéal à la programmation sur les réseaux !

Parmi les fonctionnalités à venir, on peut citer la programmation sur Pinterest, Reddit, Tumblr…

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.