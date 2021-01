Le 6 janvier, TikTok a présenté sur Twitter son tout premier filtre en réalité augmentée, exploitant la technologie LIDAR. Cette technologie, popularisée avec la sortie des iPhone 12 Pro, offre une meilleure détection 3D de l’environnement. Ce qui a pour effet de renforcer l’aspect réaliste du filtre et son intégration.

Le LIDAR est une technologie que l’on retrouve habituellement dans les systèmes de conduites autonomes. Avec des performances bien supérieures à celles offertes par les iPhone 12 Pro, elle permet au logiciel d’identifier la distance séparant le véhicule de certains obstacles. Miniaturisée, cette technologie offre aux détenteurs de smartphones dernière génération des effets en réalité augmentée bien plus aboutis.

Le filtre lancé sur TikTok n’a cependant rien de très innovant. Il consiste en une explosion de confettis, pour célébrer 2021, quelques jours après le 31 décembre. S’il n’est pas à l’heure, son aspect novateur réside dans sa compatibilité avec le LIDAR. Après un scan rapide de l’environnement en bougeant son smartphone, on peut constater que les confettis tombent bien au sol, avec les bons jeux de profondeurs.

To ring in 2021 we released our first AR effect on the new iPhone 12 Pro, using LiDAR technology which allows us to create effects that interact with your environment – visually bridging the digital and physical worlds. We're excited to develop more innovative effects in 2021! pic.twitter.com/6yFD2FfHta

— TikTokComms (@TikTokComms) January 6, 2021