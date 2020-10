Apple a présenté sa nouvelle génération d’iPhone le 13 octobre 2020. L’une de leur nouveautés étant la technologie LIDAR (détection et estimation de la distance par laser), Snapchat compte bien en profiter pour proposer des expériences de réalité augmentée bien plus poussées.

La réalité augmentée sur smartphone entre dans une nouvelle ère

La marque à la pomme a introduit trois nouveaux smartphones dotés d’un tout nouveau design et supportant la 5G : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Les deux derniers sont également équipés de scanner LIDAR, à l’instar de l’iPad Pro présenté au mois de mars dernier.

La technologie LIDAR, essentielle à la navigation des véhicules autonomes, mesure le temps nécessaire à la lumière pour atteindre un objet puis le réfléchir, permettant ainsi de cartographier les alentours de l’appareil qu’elle équipe. Il s’agit d’une technologie parfaite pour le développement d’outils de réalité augmentée plus performants, on peut donc s’attendre à la sortie d’applications de shopping, de décoration et de jeux révolutionnaires dans ce domaine… et une application en particulier compte bien sauter sur l’occasion pour se perfectionner.

Snapchat n’a pas raté le coche

Snapchat a d’ores et déjà annoncé la sortie prochaine d’un objectif (lens) spécialement conçu pour fonctionner avec le scanner LIDAR de l’iPhone 12 Pro. Apple a d’ailleurs montré un exemple du nouvel outil de Snapchat lors de sa keynote, on peut notamment y voir des herbes et des fleurs couvrir la table et le sol, tandis que des oiseaux volent vers le visage de l’utilisateur.

Pour voir la démonstration, placez le curseur à 59:41 :

On remarque que la profondeur y est bien plus marquée qu’avec les autres objectifs de Snapchat, et que les éléments de réalité augmentée se fondent parfaitement avec la pièce, preuve de l’efficacité du LIDAR. La réalité augmentée est le fond de commerce de Snapchat, qui multiplie les nouvelles annonces et expériences, la dernière en date étant Local Lenses, lancée le 13 octobre à Londres. Il est certain que la sortie de l’iPhone 12 Pro va grandement faire avancer les usages de cette technologie.

Elle va par ailleurs permettre de perfectionner l’appareil photo des iPhone, avec un mode nuit bien plus précis.