Selon les informations de Calcalist, SimilarWeb, société d’origine israélienne qui se spécialise dans les solutions de market intelligence, serait prêt à faire son introduction à la Bourse américaine en 2021. Menée par JP Morgan, celle-ci porterait la valorisation de l’entreprise à 2 milliards de dollars.

SimilarWeb vise la Bourse américaine

Fondée en 2009 par Or Offer à Tel Aviv, SimilarWeb propose aujourd’hui pléthore de solutions innovantes dans les domaines du marketing digital, de la research intelligence, de la sales intelligence et de l’investor intelligence. En outre, la technologie de l’entreprise rassemble des informations provenant de centaines de sources et les utilise dans ses algorithmes de machine learning pour fournir un tableau global des activités numériques à travers le monde en temps réel.

Une formule payante puisque parmi ses clients les plus prestigieux, SimilarWeb compte notamment eBay, Google, Microsoft, Omnicom, Adidas, Walmart ou encore Alibaba. La société affirme d’ailleurs que plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 100 utilise ses solutions.

Un succès retentissant qui devrait se solder, au second trimestre 2021, par l’introduction de SimilarWeb au NASDAQ, deuxième plus important marché d’actions des États-Unis. Une information rapportée par une source anonyme, et qui n’a pas encore été confirmée (ni démentie) par la firme.

Si elle venait à se confirmer, cela ajouterait SimilarWeb à la très longue liste des entreprises israéliennes qui visent une entrée en Bourse en 2021. De fait, eToro, ironSource, Monday.com, OrCam, Payoneer, REE, Taboola et Outbrain, ont déjà fait savoir leur ambition d’intégrer la Bourse américaine dans l’année qui suit.

Des projets ambitieux pour 2021

Il y a deux mois, SimilarWeb clôturait une opération de financement en deux temps qui lui a permis de lever un total de 240 millions de dollars. Une somme qui permettra à l’entreprise de se développer davantage en 2021, notamment en ouvrant de nouveaux bureaux en Amérique du Nord, mais également en Europe. SimilarWeb espère également étendre ses bureaux actuels en Israël en embauchant 100 nouvelles personnes, principalement dans les secteurs de la R&D, du marketing et des ventes. Notons, pour rappel, que l’entreprise a récemment nommé Ron Asher en tant que CTO et Kevin Spyrway en tant que directeur marketing. Plus globalement, SimilarWeb prévoit une croissance de 31% d’ici le premier trimestre 2021.