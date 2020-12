La gestion d’un projet demande beaucoup d’organisation ! Déterminer qui fait quoi, gérer les besoins des collaborateurs, plus des éventuels clients, donner une vue d’ensemble à tous les intervenants et surtout suivre correctement l’avancée de tous pour éviter les mauvaises surprises ! Disposer d’un outil pour gérer un projet de A à Z est plutôt pertinent.

C’est tout l’avantage de Beesbusy. Beesbusy est un outil de gestion de projet offrant de nombreux tableaux de bord personnalisable, des diagrammes de Gantt, le suivi du temps et la planification, pour une organisation facile. C’est l’outil pratique pour les chefs de projet et d’équipe à la recherche d’une méthode conviviale pour gérer les projets en fonction de calendrier ! Beesbusy se veut comme une alternative à Asana ou Monday.

Une visualisation complète de tous les projets

La partie la plus importante de Beesbusy est probablement la création et la gestion des calendriers. Pour cela Beesbusy permet de créer des diagrammes de Gantt très facilement. Il est ainsi possible de planifier des tâches, d’ajouter des liens, des étapes ou encore des délais pour compléter un maximum les diagrammes. La modification des diagrammes se fait avec un simple glisser-déposer pour ajouter des tâches et voir l’impact sur le calendrier.

L’outil offre trois vues différentes pour les projets : tableaux de tâches, digrammes de Gantt et calendrier des équipes. Plusieurs projets peuvent être affichés dans ces différentes vues, pour avoir un aperçu global de la charge de travail en cours.

Pouvoir gérer les plannings de chacun

Les tâches de tous les projets peuvent être modifiés et l’aperçu de ces dernières permet d’obtenir une vue complet des charges de travail et contraintes de chacun. Grâce aux fonctions de suivi du temps, il est possible de réajuster les emplois du temps de chacun. Des estimations de temps peuvent être réalisées par les gestionnaires et chefs de projet, avant que les collaborateurs ne mettent à jour leur progression et le temps passé sur les tâches.

La plateforme Beesbusy peut être personnalisée avec le logo et les couleurs d’une entreprise, afin que l’outil reste à l’image d’une marque !

Beesbusy est un outil payant, accessible à vie pour seulement 49 dollars. Pour 49 dollars, un nombre illimité de projets, listes de tâches, tâches et membres et collaborateurs peuvent être ajoutés à l’outil. 3 utilisateurs peuvent se connecter à l’outil. Si plus d’utilisateurs doivent être ajoutés, d’autres offres sont proposées.

