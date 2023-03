Lors de son événement Unlock 2023, le 8 mars à Paris, Akeneo, spécialiste de la gestion de l’information produit (PIM) et de l’expérience produit (PXM), a dévoilé sa solution Activation for Retailer. Cette dernière devrait permettre de garantir une expérience plus confortable sur les plateformes de distribution telles qu’Amazon et faciliter les stratégies des détaillants sur leurs différents points de vente. Akeneo en a également profité pour montrer de nouvelles capacités d’intelligence artificielle (IA) pour Akeneo Product Cloud, sa suite de produit lancée en octobre dernier pour enrichir son offre de PIM.

Quel est le rôle de Activation for Retailer ?

La solution Activation for Retailer permet d’unifier les informations produits, comme les caractéristiques d’un article, qu’elles soient consultées sur la page web de l’entreprise, d’un revendeur ou en magasin. Elle offrira aux marques et aux fabricants la possibilité de créer des expériences cohérentes et personnalisées en fonction des attentes de leurs consommateurs. Selon Akeneo, « dans un contexte d’incertitude économique, il est crucial pour une entreprise d’optimiser sa présence sur les différents marchés ou d’emprunter de nouvelles voies afin de se démarquer de la concurrence ».

Lors de la présentation, Akeneo a donné la parole à Havaianas, une société spécialisée dans la vente de chaussures d’été, son premier partenaire à profiter de cette nouveauté. François Silvain, directeur technique numérique à expliquer que « chez Havaianas, lorsqu’il s’agit de retailers comme Amazon, nous nous concentrons sur la conversion. Nous devons nous assurer que nos produits soient trouvables et que le consommateur ait toutes les informations produits nécessaires pour convertir son intérêt en achat ». Il précise que l’Activation for Retail de Akeneo les aides à « diffuser des informations produits à jour et de qualité ».

L’IA au cœur des solutions de Akeneo

En plus de l’annonce d’Activation for Retail, Akeneo a partagé de nouvelles informations concernant le rôle de l’intelligence artificielle dans ses produits. En janvier dernier, lors d’une interview accordée à Siècle Digital, Frédéric de Gombret, cofondateur et PDG du groupe, affirmait qu’il était « évident que nous allons être amenés à travailler de plus en plus avec l’IA ». Depuis son investissement, en 2017, pour racheter la société israélienne Sigmento, il souligne que l’intelligence artificielle vient aider à structurer la donnée produit et faciliter la création de contenu en fonction des canaux de ventes et leurs exigences.

Désormais, il sera aussi possible, pour les utilisateurs de Akeneo Product Cloud, d’automatiser le nettoyage de leurs données grâce à l’IA pour mettre plus rapidement leurs produits sur leur marché. En outre, elle simplifiera la déduplication ainsi que la catégorisation des informations produits lorsqu’elles sont importées vers la solution PIM de Akeneo. Une mise en bouche des possibilités offertes par l’intelligence artificielle qui reste l’un des axes principaux d’investissement pour l’entreprise basée à Nantes.