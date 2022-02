Gravitec : un service de push notifications web qui convertit vos visiteurs en abonnés.

Les notifications push sont un levier marketing intéressant à expérimenter. Véritable outil d'acquisition, les push notifications sont un outil personnalisable, permettant de fidéliser une audience, de cibler les visiteurs d'un site et d'obtenir plus de trafic ! Pour ceux qui cherchent encore un outil pour lancer leur première campagne push notification automatisée, Gravitec semble être la bonne option !

Gravitec est un service de push web intelligent qui permet de stimuler les abonnements grâce à des incitations personnalisées et un ciblage automatiquement des contenus vers le bon public. Le contenu est poussé de manière automatique à la bonne audience. Les visiteurs occasionnels sont ainsi transformés en abonnés engagés. Un outil très utile pour les médias, les créateurs de contenu et ceux qui souhaitent augmenter leur abonnement avec le système de push !

Un outil pour booster le trafic

Gravitec offre un grand nombre d'options. Pour utiliser l'outil, il faut dans premier temps ajouter son site et intégrer le code Gravitec ou le plugin WordPress.

Dans un premier temps, il faudra créer la notification demandant à l'utilisateur s'il souhaite recevoir des notifications ! Cette dernière est personnalisable : forme, couleurs, position, texte... Si un utilisateur clique sur ne pas recevoir et souhaite finalement changer de décision, il pourra s'abonner aux notifications en cliquant sur une cloche, qui apparaitra sur le site !

Des possibilités de ciblage précises

Une fois le widget installé sur un site, ce dernier au sein d'un fil d'actualité, les dernières notifications envoyées. Les utilisateurs peuvent également choisir les sujets qui les intéressent le plus.

Concernant la création d'une campagne, il suffit d'insérer un lien, puis ensuite d'ajouter des éléments comme du texte, une image, un titre, des UTM... Pour aller plus loin, Gravity offre la création de segments. Ces notifications personnalisées seront envoyées uniquement à certains abonnés, qui répondent à des critères définis en amont.

Les notifications peuvent être envoyées dès leur création ou bien être programmés à un moment spécifique.

Une automatisation des campagnes

Gravity offre une partie Statistiques complète, permettant de mieux comprendre les utilisateurs. Des tags personnalisés peuvent être définis, mais il est aussi possible de voir le pays, le moteur de recherche, la ville... Des statistiques sur les campagnes sont aussi disponibles afin de comprendre ce qui fonctionne le mieux et attirer toujours plus de visiteurs.

Un onglet RSS est inclus dans l'outil, ce qui permet d'automatiser l'envoi de notification en un clic ! Au total Gravitec offre 5 automatisations : RSS to Push, Drip Campaign, Tweet to Push, Push Digest et Welcome Message.

Gravitec est un outil payant, qu'il est possible d'utiliser à vie. Pour 49 dollars au lieu de 2 400 dollars, toutes les fonctionnalités citées sont disponibles, pour 30 000 abonnés par site. Deux autres offres sont disponibles pour profiter d'un plus grand nombre d'abonnés.