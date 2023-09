Bien décidée à ne pas louper le coche de l’intelligence artificielle, Akeneo confirme ses ambitions post-levée de fonds. La société spécialisée dans la gestion de l’information produit annonce le rachat ...

Bien décidée à ne pas louper le coche de l’intelligence artificielle, Akeneo confirme ses ambitions post-levée de fonds. La société spécialisée dans la gestion de l’information produit annonce le rachat d’Unifai. La start-up propose une plateforme d’IA qui automatise le traitement de ces mêmes informations produit.

L’évidence de l’opération

Depuis sa levée de fonds de 123 millions d’euros en mars 2022, Akeneo a en tête d’acquérir de nouvelles technologies pour compléter son offre. La société basée à Nantes vend un service pour faciliter la logistique des données d’information produit : dimensions, prix, couleurs… En rachetant Unifai, Akeneo va pouvoir ajouter de l’intelligence artificielle à sa suite de produits Akeneo Product Cloud. Un moyen « d’offrir une expérience produit intelligente ».

Pour les deux entreprises, le rapprochement coule de source. Dans une interview accordée à Siècle Digital, Frédéric de Gombert, cofondateur et président-directeur général d’Akeneo, explique que « Unifai est une société que nous connaissons depuis déjà de nombreuses années, qui fait partie de notre écosystème, avec qui nous avons plusieurs clients en commun ». Jesse Creange, président-directeur général de Unifai complète, « nous avons vu historiquement qu’Unifai n’était jamais acheté seul. Notre solution est toujours achetée avec Akeneo, un projet sur deux est construit avec Akeneo ».

Unifai va enrichir les produits d’Akeneo

En incorporant les outils d’Unifai au sien, Akeneo veut automatiser un certain nombre de ses tâches. « À court terme, nous souhaitons rebrancher la solution d’Unifai nativement dans Akeneo pour offrir à nos clients une solution beaucoup plus avancée, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus sophistiquée », expose Frédéric de Gombert.

Le savoir-faire d’Unifai va permettre de nettoyer, normaliser et enrichir les fichiers fournisseurs disponibles au sein d’Akeneo afin d’« augmenter la productivité, d’accélérer le délai de mise sur le marché et d’améliorer les possibilités de recherche de produits ». Dans un second temps, la solution d’Unifai vient épauler l’intégration des prix fournisseurs en les uniformisant et les centralisant pour « augmenter la productivité et réduire les erreurs ». Enfin, elle viendra aider à l’intégration des vendeurs sur les places de marché.

« Mais l’enjeu, pour nous, ce n’est pas de s’arrêter là », ajoute le PDG d’Akeneo, « nous allons ensuite regarder comment nous pouvons utiliser cette technologie et la déployer dans d’autres parties de nos offres et sur d’autres cas d’utilisation ». Il cite la génération de descriptions et de contenu ou encore la syndication automatique, c’est-à-dire le moment où les données PIM sont envoyées vers des canaux externes.

Le futur de l’IA dans le secteur du PIM

L’intelligence artificielle est tendance en 2023, tout le monde en veut, mais Akeneo l’assure, il n’est pas question ici de poudre aux yeux. « Aujourd’hui, lorsque nous parlons d’IA, il y a beaucoup de marketing », déclare Jesse Creange. Là où certaines entreprises essayent de profiter de l’engouement pour se mettre en avant, Akeneo et Unifai voient cette technologie comme un outil, « une manière différente de construire un logiciel ou un produit ». Pour les deux patrons, la meilleure des IA est celle que l’on ne voit pas, qui agit dans l’ombre.

Tandis que l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le quotidien des professionnels, Akeno et Unifiai prévoient de former et sensibiliser leurs clients. Les deux sociétés vont créer un centre d’excellence sur l’utilisation de l’IA dans le secteur de l’expérience produit. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de comprendre cette technologie. « L’IA n’est ni intelligente ni magique », souligne Frédéric de Gombert, « cela demande du contrôle et de l’entraînement. Nous savons que nos clients ont besoin d’être éduqués là-dessus ».