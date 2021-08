Les données sont aujourd'hui primordiales pour n'importe quelle entreprise. Avec de plus en plus de données accessibles, il est important de les collecter, les stockers dans le but de les analyser pour prendre des décisions éclairées. Gérer des données au quotidien est un métier à part entière et demande les bons outils et les compétences !

SyncWith est un add on de Google Sheets qui permet de synchroniser les données de n'importe quelle application avec Google Sheets. Ainsi, SyncWith permet d'obtenir les données souhaitées au format désiré, le tout assez facilement. L'objectif via cet outil est de permettre à n'importe qui de se concentrer sur les données, à partir d'une feuille de calcul. Dans la vidéo ci-dessous, Alex Black l'un des cofondateurs de SyncWith explique en détail le fonctionnement de l'add-on.

Pour facilement se concentrer sur les données



SyncWith offre plus d'une centaine de connexions, avec Facebook Ads, Google Analytics, Stripe, Binance... Des connexions personnalisées peuvent être créées avec n'importe quelle application disposant d'une API.

En fonction de l'application, il est possible de personnaliser les données afin de choisir les plus pertinentes et non celles imposées dans les rapports traditionnels. L'avantage de SyncWith est que les données complexes, peuvent facilement être mise en page de manière à offrir une lecture claire. Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton Expand.

SyncWith est pour l'instant un outil accessible à tous et gratuitement. L'outil offre ainsi la création de rapports et tableaux de bord personnalisés, peu importe le domaine : marketing, SEO, Crypto, eCommerce, Bourse... L'outil se destine aux spécialiste du marketing, aux investisseurs en crypto, aux fondateurs de boutique e-commerce, et d'une manière générale à toute personne qui souhaite tirer parti de données !