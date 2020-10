C’est une situation qui arrive à tous, presque quotidiennement. Passer des heures à chercher une information dont on ne se souvient plus et qui est soit dans un mail, dans une note, bref. Chaque jour, différents outils sont utilisés pour travailler de manière collaborative et les informations s’éparpillent facilement.

SmartTask est une plateforme complète, tout-en-un qui augmente la productivité des équipes, en combinant la gestion des tâches et des projets ainsi que la relation client. Les informations et les échanges sont ainsi centralisés en un seul et même endroit. SmartTask peut être perçue comme une alternative à Asana.

Des tâches faciles d’accès !

La plateforme est organisée de la manière suivante. Il y a l’entreprise, puis différents groupes, similaires à des départements. Enfin dans chaque groupe, se trouve des projets.

Au sein d’un projet, la liste des différentes tâches est disponible et consultable. Les tâches peuvent être filtrées pour voir celles en cours, celles terminées, qui doit s’en occuper… Une tâche peut être récurrente, des fichiers provenant de DropxBox ou Google Drive peuvent être ajoutés, des sous-tâches peuvent être créées… L’ensemble des tâches peut être affiché via une vue Kanban ! Il y a également une vue calendaire permettant de voir les tâches facilement en fonction du mois en cours. Un fil d’actualité est également disponible, un peu comme sur Facebook et permet d’afficher les mises à jour réaliser par les autres.

Une productivité améliorée

SmartTask permet également d’échanger en direct avec les collaborateurs via le chat, des vidéo conférences et offre un CRM. Pour discuter, les échanges peuvent se faire via des conversations one-to-one ou bien à l’échelle du projet, un peu comme sur Slack finalement.

Tous les projets sont divisés en plusieurs étapes en fonction de leur avancement. Tout le monde peut ainsi voir où en sont les autres. Si une personne met trop de temps à réaliser une tâche, cette dernière peut-être réatribuée facilement. Les utilisateurs de SmartTask peuvent également se timer, afin d’indiquer combien de temps ils passent sur une tâche en particulier.

SmartTask propose également de nombreux rapports sur les différentes tâches, les réunions etc. Il est aussi possible d’effectuer des recherches à l’échelle d’un projet et de transformer les résultats en rapport.

Enfin, le CRM offert par SmartTask permet de tracker les leads, mais indique des statistiques sur les ventes estimées etc.

SmartTask est un outil payant qui s’affiche actuellement en promotion sur Appsumo. Les offres proposées permettent de profiter de l’outil à vie.

Pour 49 dollars, SmartTask peut être utilisée par 5 utilisateurs et 100GB de stockage sont disponibles. Pour 98 dollars au lieu de 720, c’est 200 GB de stockage qui sont offerts et une utilisation par 10 personnes. Enfin, la dernière offre à 147 dollars permet à 15 utilisateurs de tirer partie de la plateforme et profiter de 300 GB de stockage.

