Tout projet, présentation, page web et autre contenu a besoin d’illustrations. Une ampoule, des personnes, un ordinateur, bref les possibilités sont multiples. Il existe un grand nombre de sites proposant des illustrations prêtes à l’emploi, d’autres à modifier, les possibilités sont diverses et nombreuses.

Aujourd’hui c’est Palms que l’on met en avant. Ce site propose un pack de 43 illustrations gratuites, compatibles avec Figma, Sketch et Adobe Illustrator. Toutes les illustrations représentent des mains dans diverses situations : avec une clé, en train de faire un puzzle, tenant une loupe… Toutes les illustrations sont disponibles gratuitement et peuvent être utilisées dans des projets personnels et commerciaux.

Des illustrations originales et faciles à comprendre

Chaque illustration de Palms est construite autour des signes de la main. Après tout lorsque l’on parle à l’oral ou lors de visioconférences, nombreux sont ceux à « parler les mains ». Les illustrations proposées par Palms fonctionnent avec n’importe quel design.

Les retours sur le pack d’illustrations sont encourageants et les commentaires très positifs !

Pour ceux qui souhaitent obtenir les vecteurs, ces derniers sont disponibles à 33,60 dollars. Pour les personnes qui voudraient profiter de tous les assets proposés par Craftwork, l’entreprise derrière Palms, un abonnement trimestriel à 89 dollars est disponible. Au total, Craftwork propose plus de 90 produits. On retrouve ainsi des kits UI, des kits graphismes, des illustrations, des logos, des mockups… Tout ce dont un designer a besoin et simplifie son quotidien !