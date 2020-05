Les illustrations sont essentielles sur un site, des landing pages ou des présentations. Elles permettent de remplacer des mots ou d’illustrer certains propos. Le problème, c’est qu’il est commun de voir des sites avec les mêmes illustrations. Pour éviter ce problème, réaliser ses propres illustrations peut être une solution.

Des illustrations uniques, originales et personnalisables !

Flow Lava Constructor est un outil qui permet de créer facilement des illustrations entièrement personnalisables. Craftwork est à l’origine de ce produit. L’entreprise a déjà lancé plusieurs projets similaires autour des illustrations comme 404 Illustrations, un site proposant des illustrations originales pour personnaliser les pages d’erreur des sites ou encore Control Illustrations, un pack de 108 illustrations à personnaliser en fonction des besoins de chacun.

Une fois Flow Lava installé sur ordinateur, il est possible de créer des illustrations originales et uniques. Flow Lava Constructor propose 9 personnages, dans 16 situations différentes avec 16 arrières-plans. Il suffit de choisir un personnage, modifier ses différents éléments (bras, couleurs, cheveux…), choisir une situation, y ajouter des éléments pour obtenir une illustration unique !



Flow Lava permet également d’ajouter des arrières-plan originaux aux illustrations afin de les rendre plus complètes. Par ailleurs, des illustrations prêtes à l’emploi sont proposées, afin de simplifier la tâche.L’outil est compatible avec Sketch et Figma. De plus, les illustrations créées peuvent être utilisées à des fins personnelles ou professionnelles.

Un constructeur d’illustrations gratuit !

Flow Lava Constructor est un outil gratuit. Pour profiter de l’ensemble des illustrations proposées par Craftwork, il est possible de souscrire pour 99 dollars par an, à l’offre illimité, permettant d’accéder aux illustrations, mockup, template ou encore Kits UI créé par l’entreprise. Les mises à jour sont gratuites et au moins un nouveau projet est ajouté chaque mois.