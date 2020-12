Dans tout projet, il est essentiel d’avoir des illustrations et des animations. Pour remplacer un mot, appuyer une idée, ces dernières permettent d’aller droit au but ! Il existe un grand nombre de bibliothèques gratuites ou non pour trouver l’illustration ou l’animation parfaite !

Aujourd’hui, c’est PixelTrue que l’on met en avant ! PixelTrue propose plus de 1000 illustrations. Un pack gratuit est disponible et donne accès à plus de 150 illustrations et animations gratuitement dans 3 styles différents : Minimalistic, Quirky et Adventure.

Des illustrations en tout genre pour n’importe quelle situation !

Il est possible d’effectuer une recherche des icônes par catégorie à savoir : Analytics, Animaux, Aventure, Business, Erreur, Fitness, Marketing, Sécurité, Sciences, Tech ou encore Web. Les illustrations et animations proposées permettent ainsi d’illustrer un problème sur une page web, ou bien une idée sur une présentation !

Lorsqu’une illustration est pertinente, il suffit de cliquer sur le bouton « Download ». Quand le téléchargement est terminé, l’illustration est disponible au format SVG, PNG, .ai et .json.

De nouveaux contenus sont proposés chaque jour et chaque illustration proposée est unique en son genre !

L’offre gratuite de Pixeltrue permet d’obtenir 150 illustrations et animations gratuitement. Des packages premium sont également disponibles pour obtenir certaines illustrations bien précises. Le prix des packages varie entre 32 et 60 dollars. Un accès à vie est également proposé à 149 dollars permettant d’accéder à tous les packs d’illustrations actuels et futurs, ainsi qu’à la communauté.