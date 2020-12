Les jeux vidéo se portent bien sur YouTube. La plateforme appartenant à Google a dévoilé les impressionnants chiffres de son année 2020 sur la branche gaming, en évoquant notamment 100 milliards d’heures de contenus vidéoludiques visionnées. C’est le double par rapport à l’année précédente et sans grande surprise, la crise sanitaire n’est pas tout à fait étrangère à ce nouveau record.

La Covid-19 donne des ailes aux jeux vidéo sur YouTube

Alors que 2020 touche à sa fin, l’heure est au bilan. Pour YouTube, celui-ci se révèle particulièrement positif sur sa branche gaming qui a connu un véritable essor cette année. Au total, la plateforme rapporte 100 milliards d’heures de contenus jeux vidéo visionnées, dont 10% sont détenus par les diffusions en direct (10 milliards d’heures); « c’est comme si on faisait l’aller-retour jusqu’à Neptune 475 000 fois« , se félicite la plateforme.

Du côté créateurs spécialisés dans le gaming, ils ont été plus de 80 000 à dépasser la barre des 100 000 abonnés, plus de 1 000 à franchir le cap 5 millions d’abonnés et plus 350 à aller au-delà des 10 millions d’abonnés. De quoi donner le vertige aux 40 millions d’autres chaînes existantes sur la plateforme.

Enfin, concernant les jeux vidéo les plus visionnés sur YouTube, Minecraft remporte la première place avec un total de 201 milliards de vues cumulées. Il est suivi (de très loin) par Roblox (75 milliards de vues), Garena Free Fire (72 milliards de vues), GTA V (70 milliards de vues) et Fortnite (67 milliards de vues).

Ces performances, YouTube les doit en partie à la crise sanitaire. Cette année a été rythmée par différents confinements à travers le monde, laissant ainsi davantage de temps aux utilisateurs pour se consacrer à la plateforme vidéo de Google. C’est d’autant plus vrai pour la branche gaming, puisque les jeux vidéo ont été synonymes d’échappatoire et d’évasion pour des centaines de milliers de personnes obligées de rester confinées chez elles pendant plusieurs semaines.

Twitch demeure le roi du streaming en direct

Avec de tels chiffres, YouTube prouve qu’il est prêt à tenir tête à son plus grand rival, Twitch. Si la plateforme détenue par Amazon se place comme la plus grande référence dans le streaming de jeux vidéo en direct, le service de Google est, quant à lui, le roi incontesté des rediffusions et des contenus gaming plus « froids ». Des usages différents, qui répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs.

Pourtant, on peut d’ores et déjà parier que YouTube ne se contentera pas de ce règne partagé et qu’il mettra tout en oeuvre pour faire grandir encore davantage sa partie live en 2021. Twitch n’a qu’à bien se tenir.