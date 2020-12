Il y a quelques mois, Spotify rachetait Anchor, une plateforme pour créer, diffuser et monétiser votre podcast. Un moyen pour Spotify de mettre sérieusement le grappin sur le marché du podcast. Aujourd’hui les premiers chiffres montrent que cette acquisition n’était pas une mauvaise idée : 80% des podcasts diffusés sur Spotify en 2020 ont été créés depuis Anchor.

Anchor à l’origine d’un million de podcasts en 2020

La plateforme Anchor a contribué à la création de plus d’un million de podcasts rien qu’en 2020. C’est énorme et cela montre également à quel point le marché du podcast commence à prendre de l’ampleur. Sur la totalité des podcasts présents sur Spotify, Anchor est à l’origine de 70% d’entre eux, ce qui représente 1,3 million de podcasts sur un total de 1,9 million. Selon Spotify, les contenus créés sur Anchor sont plus écoutés que les autres. Le temps d’écoute serait supérieur.

Mike Mignano, le grand chef du podcast chez Spotify, affirme que l’écosystème mondial du podcast est en train de décoller. Il affirme que : « je pense que les gens ont encore tendance à considérer le podcasting comme une sorte de petite communauté de niche, et je pense que la croissance de 2020 a mis en évidence qu’il s’est développé très, très rapidement bien au-delà de cela, et que le média a tellement plus d’ampleur et de profondeur que les gens ne le pensent. Nous avons le sentiment qu’il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de nouveaux podcasts au cours des deux prochaines années ».

Le podcast pénètre de nouveaux marchés

D’après ce même rapport, on s’aperçoit que les cinq premiers marchés d’Anchor en 2020 sont : les États-Unis, le Brésil, l’Indonésie, le Mexique et la Grande-Bretagne. Si certains pays ne sont pas une surprise, il est étonnant de voir l’Indonésie et le Mexique se hisser dans ce top 5. Si on regarde même plus en détails l’augmentation mensuelle des nouvelles émissions, les pays où le podcast a décollé le plus rapidement sont : l’Inde, le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Indonésie. En Inde, Anchor a connu une croissance moyenne de 22% par mois en 2020.

Le podcast n’est donc plus un format réservé à l’occident, même si la monétisation n’est pour le moment disponible qu’aux États-Unis. Cela signifie que malgré le développement du marché, la grande majorité des créateurs qui font du podcast sur Anchor ne gagnent probablement pas leur vie, ni même un simple petit revenu. Mike Mignano n’a pas souhaité donner plus d’informations sur le moment où la monétisation pourrait s’étendre à d’autres marchés. Il va de soi que cela ne saurait tarder.

Spotify termine une énorme année

Parallèlement aux actualités d’Anchor, Spotify revient sur sa très belle année. L’entreprise suédoise a fait deux grosses acquisitions. La première est celle de The Ringer, en février 2020. Un groupe média fondé en 2016 qui possède aujourd’hui plus de 30 émissions podcasts ainsi qu’une maison de production vidéo qui est à l’origine d’émissions reconnues telles que « NBA Desktop »ou encore « Talk The Thrones », une émission critique de la série Game of Thrones.

La seconde acquisition est celle de Megaphone pour 235 millions de dollars. Une plateforme publicitaire spécialisée dans les podcasts qui doit permettre au géant suédois de la musique en ligne de faire circuler une partie du budget des grandes marques travaillant avec Megaphone sur ses propres canaux… Notons également le lancement exclusif de The Michelle Obama Podcast, la signature historique d’une émission avec la famille Obama.