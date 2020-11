Il y a deux sortes de personnes : celles qui organisent (de manière numérique et/ou physique) dans des dossiers, des sous-dossiers, par couleur, par année et ceux où il y a des dizaines de documents, de fichiers PDF, de tableurs ou de photos qui se mélangent et ne sont pas rangés. Deux salles deux ambiances. L’un est organisé, l’autre est en vrai bazar… Pour ceux qui font partie de la deuxième école, il existe des outils permettant d’organiser notes, documents et projets aisément, au même endroit et même de manière collaborative !

C’est en tout cas tout l’objectif de Nimbus Note : une plateforme complète permettant l’organisation des notes, des documents et des projets provenant de sources multiples dans un environnement numérique collaboratif. L’accès aux documents et aux informations se fait sur n’importe quel appareil et même hors ligne. Un outil très pratique pour les chefs de projet, les freelances, les marketeurs ou encore les équipes qui souhaitent organiser et collaborer sur leurs documents ! Une alternative à Evernote ou encore Loom.

Une organisation sans effort !

Via Nimbus Note, chaque espace de travail est isolé, avec des autorisations d’accès, un branding unique (en fonction de l’entreprise) et des intégrations tierces. Pour ce qui est de la collaboration, tout ce gère facilement : les espaces de travail et les membres de l’équipe. Il est ainsi possible de contrôler qui accède à quels espaces de travail et les accès invités, notamment pour les clients. La navigation entre les différents espaces de travail se fait aisément via un menu disponible en haut à gauche !

Grâce à des codes couleur, des emojis ou encore des tags, les fichiers sont facilement retrouvés dans Nimbus Note. Pour organiser un espace de travail, Nimbus Note propose des templates, afin de facilement trouver de l’inspiration. Un éditeur de blocs flexible est disponible et permet d’organiser toutes les informations, les documents dans des blocs, facilement déplaçables. L’outil propose des options comme un dark mode, des mentions afin de lier des notes à d’autres notes sur les espaces de travail d’autres personnes. Il est également possible de créer des tableaux. Dans les notes Nimbus, il est possible d’intégrer des PDF, des Google Docs etc, des audios, de la vidéo…

Un grand nombre de fonctionnalités accessibles

Sur la version mobile de Nimbus Note, il est possible de prendre en photo un document afin de le scanner. Dans le scan et grâce à la reconnaissance de texte il est possible de retrouver facilement une phrase et ainsi d’effectuer des recherches dans des documents. Enfin, Nimbus Capture permet d’enregistrer des vidéos de son écran, afin de partager rapidement des feedbacks !

Proposé en promotion sur Appsumo, Nimbus Note est disponible à vie à partir de 59 dollars au lieu de 2490 dollars. Cette offre donne un accès à l’outil à 10 personnes, à 50 espaces de travail et offre 50 GB de stockage. D’autres offres sont accessibles, offrant plus d’espaces de travail, plus de stockage et un accès à un plus grand nombre de personnes.

