Nouvelle fonctionnalité majeure chez WhatsApp. La célèbre application de messagerie instantanée détenue par Facebook a annoncé, ce jeudi 5 novembre 2020, l’arrivée d’une option permettant d’envoyer des messages éphémères qui s’effacent automatiquement au bout de sept jours.

WhatsApp se lance dans les messages éphémères

Selon le groupe Facebook, « la plupart des messages que nous envoyons n’ont pas besoin d’être éternels ». C’est pourquoi la firme de Mark Zuckerberg a décidé d’ajouter une fonctionnalité majeure à WhatsApp : les messages éphémères. Pour en profiter, les utilisateurs du service de messagerie devront simplement activer une option. Voici la marche à suivre :

Ouvrez une discussion WhatsApp

Appuyez sur le nom de votre contact.

Appuyez sur Messages temporaires . Si cela vous est demandé, appuyez sur CONTINUER .

. Sélectionnez Activés.

Vous l’aurez compris : pour l’instant, il n’est pas permis d’activer cette option par défaut pour l’ensemble de vos discussions. Vous devrez le faire manuellement pour chacune d’entre elles. Aussi, son activation sera effective pour chacun des deux utilisateurs, mais qu’au sein d’un groupe de discussion, seuls les admins auront le pouvoir d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité. Notons également qu’en plus des messages, cette fonctionnalité entraînera aussi l’effacement des photos et vidéos échangées. Enfin, les messages envoyés avant l’activation de cette option ne seront pas supprimés.

Une disparition au bout de sept jours, pas un de moins

Attention toutefois, WhatsApp ne vous offre pas le luxe de choisir la durée de vie de vos messages éphémères. Une seule option est disponible : sept jours. Soit ça, soit rien. Un porte-parole de l’application explique : « Nous commençons avec sept jours car nous pensons que cela offre une certaine tranquillité d’esprit quant au fait que les conversations ne sont pas permanentes, tout en restant pratique pour que les utilisateurs n’oublient pas de quoi ils parlaient« . Il continue en illustrant son propos par un exemple concret : « La liste de courses (…) que vous avez reçue sera là tant que vous en aurez besoin, et disparaîtra lorsqu’elle ne vous sera plus d’aucune utilité ».

Enfin, WhatsApp met ses utilisateurs en garde : « n’utilisez les messages temporaires qu’avec des personnes de confiance ». Le service de messagerie explique qu’il restera possible de faire des captures d’écran, de copier et d’enregistrer le contenu d’un message temporaire avant qu’il ne disparaisse, ou encore de le prendre en photographie avec un autre appareil. La prudence est donc de mise et le message est passé : au contraire de Snapchat, cette fonctionnalité n’a pas pour objectif principal de permettre d’échanger des contenus intimes, mais bel et bien de libérer de l’espace en supprimant des messages peu utiles.

Les messages éphémères sur WhatsApp seront déployés à l’ensemble des utilisateurs du service de messagerie au cours du mois de novembre 2020.