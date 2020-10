En lançant Twitch Studio, Twitch espérait encourager les aspirants streamers à se lancer sur la plateforme en leur facilitant le travail de configuration. Fort du succès de son logiciel, le service de streaming appartenant à Amazon voit plus loin et dévoile de nouveaux outils qui ont pour objectif de permettre aux streamers débutants de réaliser facilement des diffusions de « qualité professionnelle », a-t-on appris ce lundi 12 octobre 2020.

Compte à rebours, chat superposé, personnalisation facilitée… Les nouveaux outils de Studio

Moins d’un an après son lancement en version bêta, Twitch Studio passe à la vitesse supérieure en offrant de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs. L’objectif est annoncé : « vous aider à obtenir des streams de qualité professionnelle, que vous soyez nouveau sur Twitch Studio ou que vous utilisez l’application depuis le premier jour ».

Ainsi, Twitch Studio vous permet désormais de personnaliser votre interface plus simplement et de façon plus flexible ; d’un simple geste (glisser-déposer), vous pourrez choisir l’emplacement des panneaux que vous souhaitez afficher sur votre stream. De la même façon, le logiciel vous offre désormais la possibilité de copier, coller et dupliquer des calques ou des scènes entières pour gagner du temps lors de vos créations. Twitch précise : « Avec une flexibilité de travail améliorée pour constituer votre bibliothèque d’éléments visuels, établissez en un rien de temps la charte graphique caractéristique de votre marque« .

Vous aurez également la possibilité de créer facilement un compte à rebours et ajouter une fenêtre de chat afin que vos messages apparaissent directement en superposition sur votre écran durant une diffusion. « Un moyen efficace de donner l’impression à votre communauté de faire partie du spectacle, plutôt que de se contenter d’applaudir en coulisses » selon Twitch. Enfin, le service de streaming d’Amazon facilite la vie aux streamers qui jouent sur console puisque Studio peut désormais détecter automatiquement si une source NDI (Network Device Interface) est disponible, et vous permet d’ajouter facilement celle-ci en tant que calque.

Twitch facilite la vie à ses streamers

Sans aucun doute, ces nouvelles fonctionnalités visent à rendre les diffusions sur la plateforme plus attractives, tout en encourageant de nouveaux utilisateurs à se lancer dans le stream de jeux vidéo sans avoir besoin de compétences techniques particulières. Une stratégie que l’on avait déjà pu observer lors du lancement de Soundtrack, un catalogue de musique mis en place par Twitch pour aider les streamers à créer des contenus divertissants et attractifs, sans avoir à se soucier des questions souvent contraignantes de licences musicales.

En supprimant les éventuelles difficultés rencontrées lors de la création et la configuration de streams, Twitch espère très certainement conquérir toujours plus de streamers sur sa plateforme. Une stratégie pour l’heure payante puisque, rappelons-le, le service d’Amazon détiendrait 91,1% des parts de marché dans le domaine du streaming de jeux vidéo.