Ce mercredi 30 septembre 2020, Twitch a présenté Soundtrack by Twitch, un nouvel outil permettant aux créateurs de la plateforme d’ajouter des musiques sous licence à leurs streams. En développement depuis un an, ce catalogue vise principalement à aider les streamers à créer des contenus divertissants et attractifs, sans avoir à se soucier des questions souvent contraignantes de licences musicales.

Les streamers handicapés par un écosystème musical complexe et évolutif

Avant l’arrivée de Soundtrack by Twitch, le système de reconnaissance audio de la plateforme signalait automatiquement tout fichier audio utilisé par des utilisateurs qui n’en possédaient pas les droits. Au total, les créateurs avaient droit trois avertissements avant que leur chaîne ne soit bannie définitivement. Par ailleurs, beaucoup d’entre eux croyaient (à tort) que s’ils avaient acheté ou payé un service d’abonnement de streaming, ils avaient le droit de diffuser leur musique durant leur live, ce qui n’était pas le cas.

Résultat : les créateurs de Twitch étaient bien souvent contraints de diffuser leurs lives sans musique. Or, c’est un élément essentiel pour la création de contenus dynamiques et divertissants, et la plateforme de streaming l’a bien compris. Sur son blog, elle s’adresse à ses créateurs : « Nous savons à quel point la musique est importante pour votre processus créatif, et nous avons entendu à quel point il est frustrant de comprendre et de naviguer dans l’écosystème complexe et évolutif de la musique ».

Twitch apporte la solution avec Soundtrack

Un véritable casse-tête auquel Twitch met fin aujourd’hui avec son outil Soundtrack by Twitch. Consistant en un catalogue de musique libres de droit organisé comme une plateforme de streaming classique, celui-ci s’intègre aux logiciels des créateurs pour leur permettra de diffuser facilement et sans contraintes les morceaux qui correspondent le mieux à leurs lives. Twitch explique :

« De la musique électronique et dance la plus récente dans notre playlist « SoundPls » aux rythmes lo-fi relaxants dans notre playlist « Beats to Stream to » et tout ce qu’il y a entre les deux – la bibliothèque de bandes sonores propose un ensemble varié d’artistes et de genres. Les artistes comprennent : Above & Beyond, mxmtoon, Porter Robinson, RAC, SwuM, et bien d’autres encore. »

Par ailleurs, le service d’Amazon précise que les playlists proposées au sein de Soundtrack sont créées par une équipe composée d’humains, et non par des algorithmes. Par ailleurs, lorsqu’une musique fournie par Soundtrack sera diffusée pendant un live, les spectateurs verront apparaître un widget qui renverra directement vers la page Spotify et la chaîne Twitch de l’artiste en question.

Étonnamment, il n’est pas question de renvoyer les utilisateurs vers la page Amazon Music des artistes. Pourtant, de son côté, la plateforme de streaming musical du géant de e-commerce a récemment intégré Twitch pour permettre à ses utilisateurs de regarder leurs artistes préférés en live.