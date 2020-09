Permettre aux auditeurs d’interagir directement avec les créateurs d’un podcast sans passer par les réseaux sociaux ou un quelconque service tiers. C’est ce que Spotify semble être en train d’envisager. La plateforme suédoise de musique en streaming teste depuis quelques jours une nouvelle fonctionnalité : les votes in-app pour des podcasts plus interactifs. Le principe reprend les grandes lignes des votes déjà permis par Instagram, mais avec quelques différences. Contrairement aux votes sur Instagram, ceux de Spotify sont par exemple anonymes. Les résultats du sondage final sont par ailleurs dévoilés uniquement aux utilisateurs qui ont choisi de voter nous dit The Verge.

Comme le précise pour sa part TechCrunch, la participation à ces sondage est en effet parfaitement facultative. On ignore en revanche combien de votes peuvent être demandés aux utilisateurs sur un seul et même podcast.

Les votes à l’essai sur une sélection restreinte de podcasts

Si la quasi totalité des utilisateurs de Spotify sont dès à présent concernés par ce test grandeur nature (ils le seront tous sous peu, promet Spotify), la plateforme réserve pour l’instant cette fonctionnalité à quelques podcasts seulement, les siens qui plus est. En tout, trois podcasts sont éligibles pour l’instant : The Rewatchables, Incredible Feats avec Dan Cummins et Crime Countdown. D’autres contenus exclusifs Spotify Originals devraient néanmoins en profiter sous peu, a précisé le géant du streaming musical, contacté par TechCrunch. Par la suite, Spotify pourrait étendre cette fonctionnalité à l’ensemble des podcasts, en laissant son utilisation à la discrétion des créateurs.

Loin de chercher à obtenir des données individuelles sur chaque auditeur d’un podcast, l’ajout de sondage vise à donner aux animateurs les moyens de mieux connaître leur audience, ses attentes, et le cas échéant son opinion sur un sujet en particulier.

Pour offrir aux animateurs de podcasts plus de souplesse dans la création de ces sondages, Spotify permet notamment d’autoriser les réponses multiples, ou au contraire de demander une réponse unique pour une question posée.

Rappelons qu’avec 1,5 millions de podcasts disponibles sur sa plateforme, Spotify détient désormais le plus large catalogue du marché. Un atout de taille que le groupe doit à ses récents investissements, ainsi qu’au rachat de sociétés comme Gimlet Media ou encore Ringer.