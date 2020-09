Depuis quelques jours, plusieurs utilisateurs ont certainement remarqué qu’une nouvelle fonctionnalité était disponible depuis Facebook. Un nouveau test qui consiste à introduire les stories Instagram directement depuis l’application Facebook. Un affichage croisé des stories bientôt définitif ?

Vos stories Instagram disponibles sur Facebook, utile ?

Avec ce nouveau test, Facebook espère probablement créer une dynamique pour sa propre version du format des stories. Pour différencier les stories Instagram des stories Facebook sur l’application de Facebook, il faut prendre en compte le code couleur diffèrent en fonction de réseau sur lequel a été publiée la story. Le cercle est bleu pour les stories Facebook et rose/orange pour Instagram. Évidemment dans les règles, rien ne change : seules les personnes qui vous suivent peuvent voir vos stories.

Selon les mots d’un porte-parole de Facebook, il ne s’agit pour le moment que d’un test limité. Facebook est à l’écoute des réactions des personnes concernées. Facebook précise évidemment que cette nouvelle fonctionnalité respecte tous les paramètres de confidentialité nécessaires. Aussi, les utilisateurs d’Instagram ont la possibilité de ne pas partager leurs stories sur Facebook s’ils le souhaitent. Une nouvelle étape évidente du groupe Facebook pour tenter de rapprocher ses différentes plateformes.

En mars 2020, nous apprenions qu’il serait bientôt possible de partager des stories Facebook sur Instagram. Vous savez certainement que la fonctionnalité inverse existe déjà. Toujours dans cet objectif de synchronisation parfaite entre ses applications, le géant des réseaux sociaux promettait il y a quelques mois qu’il serait bientôt possible de créer des stories sur Facebook et de les partager de façon instantanée sur votre compte Instagram. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

La fusion des applications est en marche