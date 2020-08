Spotify continue de s’ancrer un peu plus dans le paysage du podcast avec un partenariat exclusif de taille. Aux côtés de Riot Games, la plateforme audio vient de lancer un podcast e-sport intitulé “Untold Stories – Top Moments from Worlds”. Ce podcast sera une série de neuf épisodes qui mèneront jusqu’au 10ème championnat de League of Legends cet autonome.

Un podcast inédit de League of Legends

Pour rivaliser dans le monde du podcast, il faudra être créatif et ne jamais cesser de créer de nouvelles choses. Spotify semble l’avoir parfaitement compris puisque la plateforme de streaming audio vient de s’associer à Riot Games pour développer un podcast League of Legends inédit. Voilà qui devrait plaire aux amateurs du jeu vidéo et aux gamers de manière plus globale. Avec cette nouvelle série de podcasts, Spotify devient le centre de tous les contenus audio de League of Legends.

Selon Spotify, au fil des différents épisodes, les auditeurs pourront découvrir les plus grands joueurs de League of Legends et les hymnes à travers les temps forts des matchs. Il y aura très probablement des interviews enregistrées. Quand on sait que la playlist officielle de la League of Legends, baptisée “This is League of Legends” compte plus de 4,8 millions d’auditeurs par mois sur Spotify, on peut penser que ce podcast aura un certain succès.

Un coup marketing parfaitement maîtrisé pour Spotify

Le podcast développé par Spotify permettra de montrer les coulisses de Riot Games. Les auditeurs sont par exemple curieux de savoir comment la musique de la League of Legends a été créée. C’est un joli coup de la part de Spotify quand on connaît la popularité de ce jeu. Il suffit de regarder ce qu’il se passe sur la chaîne YouTube du jeu qui possède une playlist dédiée aux vidéos musicales du jeu. Plus de 21 millions de personnes l’ont déjà regardée…

Nul doute que Spotify y voit clairement une opportunité de renforcer son marketing. L’objectif est évidemment d’attirer les joueurs sur la plateforme pour qu’ils y restent par la suite. Une fois qu’ils seront venus pour le podcast de la League of Legends, Spotify pourra sortir son armada et commencer à leur proposer d’autres contenus audio, éventuellement d’autres podcasts liés au jeu, et éventuellement les encourager à faire de Spotify leur plateforme de musique et d’audio de référence.

Ce jeu est un véritable phénomène à travers le monde et notamment en Chine où le pays a même présenté un plan anti-dépendance. Plus de 100 millions de personnes ont regardé le championnat du monde l’année dernière alors si un petit pourcentage de ses personnes écoutent le podcast de Spotify, la monétisation de l’émission sera assez simple.