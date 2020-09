La création d’un site web sans connaissance technique peut s’avérer … compliquée. Avec l’émergence des outils no-code, n’importe qui peut désormais créer un site, sans avoir à coder ou sans disposer de compétences en design. Parmi les outils existants sur le marché, on peut citer Unstack ou encore Softr.

Softr est une plateforme permettant de créer des sites responsives rapidement, en moins de 5 minutes, sans avoir à coder, grâce à un éditeur reposant sur des blocs. Softr s’intègre avec de nombreux outils et offre de nombreuses ressources.

Un site web en 5 minutes

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, le fonctionnement de Softr est très simple. La création d’un site se fait en navigant parmi les différents éléments du site et en personnalisant ces derniers. Plus de 50 blocs sont proposés pour avoir un site unique, ainsi que 8 templates. Softr donne accès aux photos libres de droits de Pexels, à une collection d’icônes gratuites, et de polices. Softr permet de collecter facilement les emails des visiteurs et de créer des formulaires personnalisés.

L’outil s’intègre avec Zapier, Google Analytics, Mailchimp, Hubspot et bien d’autres.

Softr : un outil freemium

Softr est un outil freemium. Une version gratuite est proposée pour créer un nombre illimité de sites, bénéficier d’un sous-domaine sur softr.io, mais le Branding Softr.io est présent et un nombre limité de blocs est proposé pour créer un site.

L’offre Maker à 12 dollars par mois, permet de créer un nombre de site illimité, de profiter d’un nom de domaine personnalisé, d’un branding personnalisé, d’avoir accès à tous les blocs et à Stripe Checkout. Enfin, une offre à 25 dollars est proposée et dédiée aux startups, fondateurs. Elle permet à 3 utilisateurs de profiter de Softr, d’avoir 3 noms de domaine personnalisé, ainsi qu’un accès prioritaire au support.

À l’avenir, Softr permettra de créer des web apps, sans avoir à coder et de manière visuelle !