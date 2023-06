Pour informer l’internaute, l’engager dans une démarche d’expérience, ou répondre à un besoin spécifique, certaines marques optent pour la création d’un micro-site. Il s’agit d’un site de seulement quelques pages conçu spécialement pour accompagner une campagne marketing, comme une promotion. Il est accessible depuis un site web plus grand.

Initialement, créer un micro-site demande des connaissances en code. Toutefois, il est possible d’en mettre un au point en bougeant simplement des blocs. C’est la promesse faite par Kites, qui se concentre sur la conception de micro-sites interactifs et mobile-friendly.

Créer un micro-site comme un pro

Pour que vous puissiez concevoir le vôtre facilement, Kites met à votre disposition une large palette de templates. Ils couvrent différentes thématiques et plusieurs objectifs marketing : événement, communication interne, soldes, page de paiement et bien plus encore. Une fois que vous avez sélectionné celui qui vous convient, il ne vous reste plus qu’à le modifier.

Là encore, les créateurs de Kites ont mis l’accent sur la facilité. Il suffit de déplacer des blocs pour insérer du texte, éditer des éléments visuels, ajouter des animations… Il est possible d’aller plus loin en intégrant des boutons Call-to-Action (CTA) qui permettront, par exemple, à l’utilisateur de pouvoir vous contacter, de télécharger un contenu ou de finaliser une transaction via Stripe. Côté expérience client, Kites propose plusieurs éléments pré-configurés comme un bouton de navigation.

Vous l’aurez compris, la solution offre une boîte à outils complète pour créer un micro-site interactif sans y passer des heures. Vous pouvez ajouter une touche personnelle en intégrant vos photos, vos vidéos et vos éléments de branding. Une fois que vous avez terminé la conception du site, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou toute autre plateforme grâce à un QR code.

En outre, Kites dispose d’un onglet Analytics permettant de suivre les performances de votre micro-site grâce à des graphiques. Nombre de visites par page, sources de trafic, appareils utilisés… Autant d’éléments qui vous permettront de peaufiner les actions déployées. Il est important de préciser que la solution ne s’appuie sur aucun cookie.

En ce moment, Kites est exceptionnellement affiché à 19 dollars à vie au lieu de 350 dollars sur la marketplace AppSumo. L’offre inclut la publication de dix micro-sites et 5 000 visites par mois. Pour plus de possibilités, personnaliser votre nom de domaine et supprimer le logo de Kites sur vos créations, il faudra se tourner vers les autres licences, démarrant à 59 dollars.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.