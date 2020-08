Les outils no code sont une vraie tendance. Ces derniers permettent à tous, professionnels ou non, experts dans un domaine ou pas, de créer un produit, un prototype, un site, une API etc. La création d’un site web, demande bien souvent des compétences, en tout cas un minima en code. Heureusement, avec des plateformes comme Unstack, il est possible de créer un site ou une landing page, rapidement et sans code !

Unstack se veut être le “constructeur de sites web tout-en-un gratuit le plus rapide au monde“. En construisant cette plateforme, Grant Deken, l’un des fondateurs explique “ayant construit des centaines de sites web, j’ai toujours été frustré par le fait qu’il n’y avait pas de moyen simple de gérer le contenu, les contacts et les analyses marketing en un seul endroit et à un prix accessible.”

L’outil complet pour les startups, entrepreneurs et les personnes ne sachant pas coder

Pour faire simple, Unstack permet de :

construire rapidement des sites, landing pages et blogs

réaliser des tests A/B en temps réel

obtenir des leads via des formulaires de contacts natifs

se connecter en un clic à des API et outils comme : Stripe, HubSpot, Drift, Google Analytics…

collaborer rapidement

créer facilement sans code, ni compétences techniques en code ou design

La création de site ou de pages, se fait via des composants, et non du code. De nombreux thèmes sont également proposés afin de ne pas commencer depuis zéro. Le support est également facilement accessible et une chaîne Slack est dédiée aux problèmes pouvant être rencontrés sur la plateforme afin de facilement échanger avec les équipes ou les autres utilisateurs. Sur le site, l’Unstack Content Marketing Academy, permet grâce à 6 cours vidéos et des conseils écrits de bien utiliser Unstack pour attirer les bonnes personnes sur un site.

L’outil propose 4 formules. La première gratuite à vie, avec les fonctionnalités de base : la création de site avec des formulaires et un nombre limité d’intégrations. Ensuite, 3 offres payantes sont proposées :