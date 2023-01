L’écologie est une préoccupation majeure, notamment pour les entreprises. Elles sont de plus en plus nombreuses à chercher des solutions pour réduire leur empreinte carbone. À l’heure où le numérique est responsable de 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, cela demande nécessairement de repenser son approche du digital. Une des pistes à suivre est de créer un site en suivant les règles de l’écoconception. Cela implique de nombreux changements : code, visuels, expérience utilisateur… Pour vous aider à y voir plus clair, La Collab, une entreprise collective engagée, organise un webinar sur ce sujet. Elle vous attend le mardi 7 février à 11h30 pour vous expliquer comment concevoir un site éco-responsable.

Mieux comprendre ce qu’est l’écoconception

L’écoconception est un terme que l’on rencontre de plus en plus dans le domaine du digital. Que signifie-t-il exactement ? Il désigne la volonté de prendre en compte l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie du produit conçu : de sa conception, jusqu’à son utilisation. Faire mieux avec moins, c’est l’objectif que souhaitent atteindre les tenants de l’écoconception. Autrement dit, on se contente de l’essentiel en supprimant le superflu. Simplicité, pertinence et efficience sont donc les maîtres-mots.

Dans la même catégorie Semi-conducteurs : les résultats d’ASML en légère baisse malgré une forte demande

Pour vous aider à mieux comprendre en quoi consiste l’écoconception, Laura Strelezki, co-fondatrice de La Collab, interviendra lors de ce webinar. De nombreux experts du collectif seront présents pour vous expliquer les enjeux de cette démarche. Parmi ceux-ci, la conception de sites moins énergivores et l’augmentation de la performance tout en diminuant son empreinte carbone.

Découvrir comment faire du numérique responsable

Faire du numérique responsable ne s’improvise pas. Cela implique une transformation profonde en termes d’approche. À chaque étape de la conception, il faut réfléchir à la pertinence des éléments pour vos équipes et pour les utilisateurs. Cela s’avère indispensable pour identifier les fonctionnalités qui sont réellement importantes et qui apportent de la valeur.

Créer un site éco-responsable demande également de repenser le design. Afin d’être moins énergivore, ce dernier doit être épuré. Les images dites “décoratives” ou en haute définition sont à proscrire. Il ne s’agit que de quelques-uns des éléments à retravailler. UX, UI, SEO, développement… Les experts de La Collab évoqueront tous les pans de votre site à repenser pour le rendre éco-responsable.

Une question demeure toutefois : quelles sont les étapes à suivre pour faire du numérique responsable ? Comment mener à bien ce projet de refonte ? Autant de questions auxquelles répondront les intervenants lors de cet événement. Vous découvrirez les bonnes pratiques à adopter pour transformer votre site internet et basculer vers le numérique responsable !

Les spécialistes de La Collab vous partageront par ailleurs leur retour d’expérience. En quelques mois, ils ont repensé le site web du collectif de A à Z. Ayant de fortes valeurs éco-responsables, leur objectif était de diminuer, à leur échelle, leur impact. Vous pourrez vous appuyer sur leurs parcours pour mieux cerner les défis et les avantages de l’écoconception.

Vous l’aurez compris, réconcilier environnement et digital n’est pas impossible. Il suffit de connaître les enjeux et les étapes à suivre. Ce webinar organisé par La Collab vous permettra d’avoir toutes les clés en main pour vous lancer sereinement dans l’aventure de l’écoconception. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire !